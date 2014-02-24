Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

2 марта 2017, четверг, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

Заместитель министра иностранных дел Молдавии Даниела Морарь во время заседания правительства 1 марта заявила об отзыве посла страны в России Дмитрия Брагиша. Это решение стало неожиданностью как для дипломата, так и для российского МИДа.Информации о том, что могло стать причиной для отзыва посла Молдавии, крайне мало. Во внешнеполитическом ведомстве страны отказались раскрыть подробности. Объяснить это решение не может и российская сторона. "Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишиневе", – отметил заместитель главы МИД России. Дмитрий Брагиш также считает, что комментировать отзыв преждевременно."К работе Брагиша не было претензий, а соответственно, объективных причин для такого радикального решения тоже не было", – цитирует "Коммерсантъ" президента Института стратегических инициатив, бывшего посла Молдавии в Австрии Андрея Попова. По его данным, причину отзыва не назвали даже самому послу.Попов не исключил, что речь идет о закулисных интригах. Эту версию подтвердил высокопоставленный чиновник в администрации молдавского президента. Он заявил, что между лидером страны Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом состоялось несколько "весьма жестких" разговоров, касающихся назначения послов. Итогом стал составленный главой правительства список из девяти кандидатур на должности глав дипломатических миссий, но к некоторым из них возникли претензии."Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны", – рассказал представитель администрации молдавского президента. "И вот сегодня мы узнали об отзыве Брагиша, который лишь год и три месяца проработал, был посредником между российским и молдавским президентами. То есть они отозвали посла в той стране, с которой мы пытаемся отношения налаживать", – уточнил он.Вероятно, отзыв посла из России стал способом давления на молдавского лидера. Примечательно, что произошло это после выступления Додона на брифинге, где он сообщил о первых результатах налаживания отношений между Кишиневом и Москвой.

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