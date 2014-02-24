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Внук Сталина умер на улице в Москве

22 декабря 2016, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Внук Сталина умер на улице в Москве
Внук Сталина умер на улице в Москве
В Москве скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. Смерть настигла 80-летнего Евгения Джугашвили, когда он был на улице.
Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть. "Евгений Джугашвили скончался на северо-востоке Москвы. Его нашли около дома, на улице, без сознания", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он является кандидатом исторических и военных наук. С 2001-го внук Сталина возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. В 1990 году он сыграл своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".Как писали Dni.ru, в апреле 2016 года у Иосифа Сталина объявился еще один внук. Непризнанный отпрыск лидера СССР Юрий Давыдов с согласия официальных членов семьи политика прошел ДНК-тест, который показал совместимость генов на 99,98%. Материалы для анализа предоставил Александр Бурдонский – прямой внук Сталина. "Все, что я хотел, – это защитить честное имя своей бабушки и родителей, которых долгие годы обвиняли в самозванстве. Я давно был готов к этому анализу и рад, что официальные родственники наконец решились на этот шаг", – рассказал впоследствии Давыдов.Любопытно, что в марте текущего года российские СМИ потрясла новость о внучке советского вождя – Крис Эванс. Тогда в интернете появились ее фотографии, которые шокировали публику: девушка считает себя рок-н-ролльщицей и одевается соответственно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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