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Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках

23 декабря 2016, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24

Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках
Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках
Выяснились новые подробности смерти внука Иосифа Сталина в Москве. При себе у 80-летнего Евгения Джугашвили была книга, которую он написал в память о великом деде.
В последний день жизни пожилой мужчина вышел на улицу вместе со своим творением – "Мой дед Иосиф Сталин. Он – святой!", изданным год назад, сообщает Life.ru. Остается загадкой, куда и для чего направлялся Джугашвили с книгой. Напомним, внук Иосифа Сталина скончался в Москве 22 декабря. Пожилой мужчина внезапно потерял сознание прямо на улице, недалеко от дома, и больше не пришел в себя. Прибывшие на место происшествия медики попытались его спасти, но безуспешно. Предположительной причиной его смерти называют остановку сердца. Как рассказала соседка Джугашвили, в последние годы он был одержим идеей "обелить своего деда, чтобы не считали, что он изверг, тиран, что это все делал Берия". Вероятно, именно с этой целью мужчина написал книгу. При этом женщина заявила, что, несмотря на преклонный возраст, внук Сталина часто водил к себе девушек 19-20 лет и распивал с ними спиртные напитки. Другой сосед отметил порядочность Джугашвили и также подтвердил, что он много времени посвящал тому, чтобы реабилитировать доброе имя великого родственника.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:15
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Шеф российского бюро влиятельной американской газеты задал вопрос Владимиру Путину о досрочных выборах президента в 2017 году. Реплика президента рассмешила находящихся в зале журналистов...»

сегодня, 13:13
Кошка-кенгуру пленила соцсети

Похоже, у пользователей Сети появилась новая пушистая звезда. На этот раз интернет-сообщество очаровала кошка по кличке Эйбл, у которой всего две конечности...»

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Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, которого на протяжении нескольких дней разыскивала немецкая полиция, объявился на севере Италии..»

сегодня, 12:58
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч

Выяснились новые подробности жестокого убийства гражданина Китая возле столичного торгового центра "Москва". По предварительной информации, целью злоумышленников стали деньги мужчины...»

сегодня, 12:45
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