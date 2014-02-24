Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru". Злоумышленники вскрыли замок на пером этаже здания и вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба уточняется, по предварительным данным речь идет о сумме в порядка 400 тысяч евро. Семьи в момент ограбления в замке не было, полицию вызвали работники, обнаружившие взлом.
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»