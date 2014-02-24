Во Внуково лайнер "пропахал" полосу при взлете

В аэропорту Внуково при взлете лайнера, который должен был отправиться в Стамбул, произошло ЧП. По неизвестный причинам самолет буквально "пропахал" землю, перед тем как подняться в небо."Было принято решение возвратить самолет. В 14:30 он благополучно приземлился", – рассказал РЕН ТВ источник в воздушной гавани. Позже выяснилось, что лайнер не получил повреждений.
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»