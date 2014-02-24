Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737

В столичном аэропорту Внуково едва не столкнулись Boeing 737 и частный самолет. Как сообщает Life.ru, экипажу пассажирского лайнера при посадке пришлось экстренно уходить на второй круг из-за Hawker 750, несанкционированно занявшего ВПП. Инцидент произошел 3 января, когда около 11:45 экипаж частного самолета, следуя указанию диспетчера, готовился ко взлету. При этом экипаж остановил воздушное судно в 15 метрах от кромки ВПП и оказался на пути заходившего пассажирского лайнера. В результате Boeing вынужден был уйти на второй круг, но затем успешно сел во Внуково. Пострадавших нет.
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Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»