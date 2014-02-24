Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты

В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, который произошел с водителем фуры в Китае. Открыв крышку люка под большим давлением, мужчина неожиданно резко поднялся в воздух вместе со столбом черного дыма. Жуткий инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, водитель грузовика забрался на крышу кузова и открыл крышку люка, откуда неожиданно вырвался столб черного дыма. По таким давлением мужчина буквально взлетел в воздух. Пользователи Сети шутливо отметили, что водитель поднялся на воздух как ракета. Отметим, что за несколько дней необычное видео набрало более 67 тысяч просмотров.
В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, который произошел с водителем фуры в Китае. Открыв крышку люка под большим давлением, мужчина неожиданно резко поднялся в воздух вместе со столбом черного дыма...»
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В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, который произошел с водителем фуры в Китае. Открыв крышку люка под большим давлением, мужчина неожиданно резко поднялся в воздух вместе со столбом черного дыма...»
В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»
Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»
Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»
На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»