

Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты сегодня, 18:58 В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, который произошел с водителем фуры в Китае. Открыв крышку люка под большим давлением, мужчина неожиданно резко поднялся в воздух вместе со столбом черного дыма...»

Москвичи скорбят вместе с Питером сегодня, 18:45 В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»

Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме сегодня, 18:30 Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»

Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ" сегодня, 18:15 Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»