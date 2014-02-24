Водителя грузовика спасли из-под завала картофелем

В экстренные службы Московской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 131-м километре Минского шоссе. Прибывшие на место спасатели обнаружили съехавший в кювет и опрокинувшийся грузовик. Водитель большегруза получил множественные травмы и был зажат в кабине, его пассажир погиб. Ситуацию осложняло то, что в кузове грузовика лежал груз картофеля, который давил на заднюю стенку кабины, говорится в сообщении на сайте Московской областной противопожарно-спасательной службы. Специалисты бензорезом вскрыли кузов и достали часть груза, после чего смогли приступить к деблокированию самого водителя. От кабины отрезали фрагменты, достали тело погибшего пассажира и только тогда смогли вызволить раненого водителя. Мужчина был доставлен в больницу.
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В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
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