Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка

Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Известно, что утром 7 января он вышел во двор с собакой и не вернулся, передает РИА Новости. Впоследствии собака была найдена у дома. В поисках ребенка принимают участие около 300 волонтеров, их действия координирует МЧС. К поимкам подключились также водолазы и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели полагают, что мальчик мог провалиться под лед. Тем временем Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»