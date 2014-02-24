ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 21:00 – ИА СОЧИ-24

Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154
Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы. Сотрудникам МЧС удалось достать из воды останки порядка 80 пассажиров рухнувшего Ту-154, сообщает источник "Интерфакс" в оперативном штабе ведомства.Кроме того, спасатели обнаружили еще несколько фрагментов самолета на дне Черного моря. "В 1,8 километрах от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность", – передает источник РИА Новости в силовых структурах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:30
Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

сегодня, 21:29
Володин рассказал о бюджете Союзного государства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей...»

сегодня, 21:16
В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»

сегодня, 21:00
Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы..»

сегодня, 20:58
Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»

сегодня, 20:44
Кто вернет русский язык на Украину

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотреть документ после зимних каникул...»

сегодня, 20:29
Новые версии крушения Ту-154

В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»

сегодня, 20:29
Путин наградил орденами Миронова и Мацуева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:30
Очевидцы заметили аномалию перед крушением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

сегодня, 21:29
Володин рассказал о бюджете Союзного государства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей...»

сегодня, 21:16
В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»

сегодня, 21:00
Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы..»

сегодня, 20:58
Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»

сегодня, 20:44
Кто вернет русский язык на Украину

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотреть документ после зимних каникул...»

сегодня, 20:29
Новые версии крушения Ту-154

В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»

сегодня, 20:29
Путин наградил орденами Миронова и Мацуева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.