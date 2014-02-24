Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы. Сотрудникам МЧС удалось достать из воды останки порядка 80 пассажиров рухнувшего Ту-154, сообщает источник "Интерфакс" в оперативном штабе ведомства.Кроме того, спасатели обнаружили еще несколько фрагментов самолета на дне Черного моря. "В 1,8 километрах от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность", – передает источник РИА Новости в силовых структурах.
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В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»