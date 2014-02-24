Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
4 января 2017, среда, 14:00 – ИА СОЧИ-24
Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
Министерство обороны России на своем официальном Youtube-канале опубликовало уникальное видео, в котором собраны все кадры боевого применения тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии. В ролике можно увидеть службу экипажа в моменты взлета и посадки истребителей и бомбардировщиков, а также группы сопровождения корабля, вертолетов Ка-27. Отметим, что "Адмирал Кузнецов" несет боевое дежурство у берегом Сирии с 15 ноября.
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