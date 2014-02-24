Военный самолет Армении опасно сблизился с Boeing над Москвой
29 декабря 2016, четверг, 11:14 – ИА СОЧИ-24
Военный самолет Армении опасно сблизился с Boeing над Москвой
Над московским аэропортом Внуково едва не произошло авиационное происшествие. Самолет Военно-воздушных сил Армении Ил-76 опасно сблизился с пассажирским Boeing 737. "Между самолетами по высоте было расстояние 300 метров", – цитирует Life.ru сотрудника воздушной гавани. В этот момент военный самолет снизился и расхождение двух бортов в воздухе прошло благополучно.
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»