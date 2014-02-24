Володин: ЕС молчаливо соглашается с нападениями на банки на Украине

27 марта 2017, понедельник, 16:29 – СОЧИ-24



Володин: ЕС молчаливо соглашается с нападениями на банки на Украине

"На полях" мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ Вячеслав Володин призвал ОБСЕ дать правовую оценку варварским действиям в отношении российских банков на Украине. По словам спикера Госдумы, погромы происходят с молчаливого согласия Европы, и это вызывает непонимание.По словам Вячеслава Володина, отсутствие реакции ЕС напроисходящее на Украине может привести к тому, что "сегодня разгромилироссийские банки, которые пользуются уважением во всем мире, завтра это могутбыть банки любой другой страны". Сегодня замуровали работников офисов российскихбанков, завтра будут замуровывать граждан, работающих в другихструктурах", – предостерег он.Председатель нижней палаты парламента, считает, творящееся вКиеве и ряде других городов страны, "напоминает те времена, когда многиеевропейские страны закрывали глаза на то, что происходило в конце 1930-х годовв Европе". "Закончилось это очень плохо", – напомнил Володин."Поэтому это абсолютно недопустимые методы, которыедопускает одна из стран – участниц Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и здесь мы должныдать оценку этим действиям, заявил он. – Вызывает непонимание, почему это все смолчаливого согласия происходит".Примечательно, что спикер Парламентской ассамблеи ОБСЕКристин Муттонен попыталась перевести разговор в другую плоскость. Однако ВячеславВолодин, отмечает ТАСС, не дал уйти от темы погромов российских банков."Думаю, вам прекрасно известна наша позиция, которую мыуже не раз высказывали, по вопросу кризиса на Украине. Мы поддерживаем Минские соглашенияи регулярно призываем к их соблюдению, – сказала она, комментируя слова спикераГосдумы. – Для нас, как вы знаете, самая главная цель – выведение войск сданных территорий, прекращение огня и то, чтобы люди смогли вернуться кнормальной жизни".В ответ председатель нижней палаты обратил внимание, чтоработников банков замуровывают в Киеве, а не в Донецке или Луганске. "Речьидет о нарушениях прав граждан, которые работают в банках, имеющих отношение кРоссии, но являющихся юридическими лицами Украины", – напомнил он.Напомним, несколько дней назад дочерние структуры российских банков были атакованы украинскими радикалами. После произошедшего украинские власти ввели против российских учреждений санкции, запретив выводить капиталы с Украины.

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