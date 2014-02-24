Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ

27 марта 2017, понедельник, 12:15 – СОЧИ-24



Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты российского парламента уверен вполезности таких мероприятий в рамках двух организаций. Особенно, по словам Володина, это важнов условиях, когда делегация России не принимает участие в сессиях."Мы на встрече с Педро Аграмунтом говорили о том, чтонам нужно искать новые формы сотрудничества, – сообщил спикер Госдумы. – И онпредложил проводить совместные конференции по обозначенным нами ключевым темам:по борьбе с терроризмом, противодействию наркотрафику и вопросам миграционнойполитики".Как подчеркнул Вячеслав Володин, все эти темы "стоятнад политикой, над партийной повесткой". Они, отметил председатель нижнейпалаты, "сегодня являются главными темами и для нынешней ПАСЕ".Российская сторона оперативно приняла решение о поддержкеидеи Аграмунта: в воскресенье вопрос был внепланово включен в повесткузаседания Совета ПА ОДКБ. Его поддержали все входящие в организацию страны(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).Теперь Аграмунту, отмечает ТАСС, предстоит обсудить своюидею и позицию российской стороны по ее реализации в Бюро ПАСЕ, уточнил ВячеславВолодин. "Решение за ПАСЕ", – добавил он.Спикер Госдумы не сомневается в полезности предлагаемогоформата взаимодействия в сложившихся условиях. Напомним, дискриминационные мерыв отношении делегации России были введены в 2014 году в связи с ситуациейвокруг Крыма и Украины.

СОЧИ 24