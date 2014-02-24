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Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ
27 марта 2017, понедельник, 12:15 – СОЧИ-24
Председатель нижней палаты российского парламента уверен в
полезности таких мероприятий в рамках двух организаций. Особенно, по словам Володина, это важно
в условиях, когда делегация России не принимает участие в сессиях.
"Мы на встрече с Педро Аграмунтом говорили о том, что
нам нужно искать новые формы сотрудничества, – сообщил спикер Госдумы. – И он
предложил проводить совместные конференции по обозначенным нами ключевым темам:
по борьбе с терроризмом, противодействию наркотрафику и вопросам миграционной
политики".Как подчеркнул Вячеслав Володин, все эти темы "стоят
над политикой, над партийной повесткой". Они, отметил председатель нижней
палаты, "сегодня являются главными темами и для нынешней ПАСЕ".Российская сторона оперативно приняла решение о поддержке
идеи Аграмунта: в воскресенье вопрос был внепланово включен в повестку
заседания Совета ПА ОДКБ. Его поддержали все входящие в организацию страны
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).
Теперь Аграмунту, отмечает ТАСС, предстоит обсудить свою
идею и позицию российской стороны по ее реализации в Бюро ПАСЕ, уточнил Вячеслав
Володин. "Решение за ПАСЕ", – добавил он.Спикер Госдумы не сомневается в полезности предлагаемого
формата взаимодействия в сложившихся условиях. Напомним, дискриминационные меры
в отношении делегации России были введены в 2014 году в связи с ситуацией
вокруг Крыма и Украины.
Источник:
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