Володин избран председателем союзного парламента Белоруссии и России

26 декабря 2016, понедельник, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Володин избран председателем союзного парламента Белоруссии и России

Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Белоруссии и России. Решение принято единогласно на 51-й сессии союзного парламента, которая открылась 26 декабря в Госдуме.Спикер Госдумы намерен сделать все возможное для развития отношений между Москвой и Минском в рамках Союза двух государств. Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие. Председатель нижней палаты добавил, что собирается оправдать его, а союзный парламент будет эффективно решать задачии гармонизации и унификации законодательства Союзного государства."По почти 20-летний традиции председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России избирается председатель Государственной думы. Вопрос согласован с белорусской стороной. И я уполномочен внести консолидированное предложение об избрании председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России ... Володина Вячеслава Викторовича", – сказал зампредседателя союзного собрания Юрий Воробьев. За кандидатуру Володина участники сессии проголосовали единодушно, передает РИА Новости.Как сообщили в Госдуме, на 51-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России будет не только избрано руководство союзного органа, но и сформированы составы комиссий, а новых депутатов наделят полномочиями. Один из основных вопросов повестки дня – обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. В работе сессии участвуют председатель российского парламента Вячеслав Володин и председатель палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.Напомним, в ноябре спикер Госдумы был избран председателем парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этом посту он сменил прежнего председателя парламента, а ныне директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Володин назвал свое назначение большой честью. Одной из приоритетных задач ОДКБ спикер назвал формирование единого правового пространства в сфере обороны и безопасности на территории союза.

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