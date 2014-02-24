Володин надеется на извинения Жириновского

15 марта 2017, среда, 20:00 – ИА СОЧИ-24



Володин надеется на извинения Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Владимир Жириновский со временем принесет извинения за сделанные им резкие заявления. На заседании нижней палаты парламента в среду, 15 марта фракция ЛДПР покинула зал после жесткого выступления своего лидера в адрес депутатов-единороссов."Политик может говорить все, но хамить он недолжен", – сказал Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Думе. Он не склоненсчитать произошедшее конфликтом политических фракций. По мнению спикера – этовопрос этики и соответствующего поведения в парламенте.Председатель Госдумы также отметил, что политическаякультура приходит со временем, и понимание приходит со временем. "Надо,чтобы страсти улеглись, чтобы время какое-то прошло, чтобы осознание пришло,что можно говорить, а что нельзя", – сказал Володин.В связи с тем, что Жириновский заявил о нежелании извинятьсяперед коллегами, спикер Госдумы неисключил, что вопрос потребует разбирательства в думской комиссии по этике.Вячеслав Володин напомнил, что на сегодняшнем заседанииГосдумы три фракции ("Единая Россия", КПРФ и "СправедливаяРоссия") единодушно высказались за то, чтобы лидер ЛДПР принес своиизвинения.Во время заседания Госдумы 15 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновскийпозволил себе резкие выпады в адрес парламентариев от "Единой России". Послеэтого все депутаты его фракции покинули зал заседаний, но через некоторое времявернулись и работа Думы вошла в привычное русло.

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