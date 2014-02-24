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Володин надеется на извинения Жириновского
15 марта 2017, среда, 20:00 – ИА СОЧИ-24
"Политик может говорить все, но хамить он не
должен", – сказал Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Думе. Он не склонен
считать произошедшее конфликтом политических фракций. По мнению спикера – это
вопрос этики и соответствующего поведения в парламенте.
Председатель Госдумы также отметил, что политическая
культура приходит со временем, и понимание приходит со временем. "Надо,
чтобы страсти улеглись, чтобы время какое-то прошло, чтобы осознание пришло,
что можно говорить, а что нельзя", – сказал Володин.
В связи с тем, что Жириновский заявил о нежелании извиняться
перед коллегами, спикер Госдумы не
исключил, что вопрос потребует разбирательства в думской комиссии по этике.
Вячеслав Володин напомнил, что на сегодняшнем заседании
Госдумы три фракции ("Единая Россия", КПРФ и "Справедливая
Россия") единодушно высказались за то, чтобы лидер ЛДПР принес свои
извинения.
Во время заседания Госдумы 15 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский
позволил себе резкие выпады в адрес парламентариев от "Единой России". После
этого все депутаты его фракции покинули зал заседаний, но через некоторое время
вернулись и работа Думы вошла в привычное русло.
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