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Володин надеется на извинения Жириновского

15 марта 2017, среда, 20:00 – ИА СОЧИ-24

Володин надеется на извинения Жириновского
Володин надеется на извинения Жириновского
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Владимир Жириновский со временем принесет извинения за сделанные им резкие заявления. На заседании нижней палаты парламента в среду, 15 марта фракция ЛДПР покинула зал после жесткого выступления своего лидера в адрес депутатов-единороссов.
"Политик может говорить все, но хамить он не
должен", – сказал Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Думе. Он не склонен
считать произошедшее конфликтом политических фракций. По мнению спикера – это
вопрос этики и соответствующего поведения в парламенте.
Председатель Госдумы также отметил, что политическая
культура приходит со временем, и понимание приходит со временем. "Надо,
чтобы страсти улеглись, чтобы время какое-то прошло, чтобы осознание пришло,
что можно говорить, а что нельзя", – сказал Володин.
В связи с тем, что Жириновский заявил о нежелании извиняться
перед коллегами,  спикер Госдумы не
исключил, что вопрос потребует разбирательства в думской комиссии по этике.
Вячеслав Володин напомнил, что на сегодняшнем заседании
Госдумы три фракции ("Единая Россия", КПРФ и "Справедливая
Россия") единодушно высказались за то, чтобы лидер ЛДПР принес свои
извинения.

Во время заседания Госдумы 15 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский
позволил себе резкие выпады в адрес парламентариев от "Единой России". После
этого все депутаты его фракции покинули зал заседаний, но через некоторое время
вернулись и работа Думы вошла в привычное русло.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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