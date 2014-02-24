Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

3 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном.Вячеслав Володин рассчитывает на победу сил, настроенных на развитие контактов с Россией. Об этом онзаявил в ходе визита в Армению, где ранее уже провел встречи с президентомреспублики Сержем Саргсяном и председателем национального собрания страныГалустом Саакяном."Выборы приходят и уходят, а отношения поддерживать ивыстраивать надо будет и после выборов, – подчеркнул председатель нижней палатыроссийского парламента. – Мы исходим из того, что наши отношения носятстратегический характер, мы исходим из того, что эти отношения базируются наобсуждении конкретных вопросов".Спикер Госдумы выразил надежду, что по результатам выборов в парламент Армении победят те, кто одной из главных задач видит развитие стратегических связей с Россией. "Мы, конечно, надеемся, победят здоровые силы, те, которые хотели бы в основе своей политики видеть развитие наших контактов", – сказал Володин. Он напомнил, что избирательная кампания в Армении начнется буквально через несколько дней.Помимо проведения переговоров с высшими лицами республики,Вячеслав Володин также посетил мемориальный комплекс в Ереване, посвященный жертвамгеноцида армян. Председатель нижней палаты возложил цветы к Вечному огню, атакже осмотрел экспозицию музея, где хранятся документы и фотографии, свидетельствующиеоб истреблении армян турками в начале прошлого века.Напомним, в столицу Армении Вячеслав Володин прибыл соднодневным визитом. В состав делегации также вошли председатели трех комитетовГосдумы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонид Калашников, по транспорту и строительству – Евгений Москвичев, по развитиюгражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций – СергейГаврилов. Вместе с парламентариями в Армению также прибыли председатель ГоссоветаКрыма Владимир Константинов и председатель Заксобрания Краснодарского краяВладимир Бекетов.

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