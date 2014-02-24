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Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
3 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
Вячеслав Володин рассчитывает на победу сил, настроенных на развитие контактов с Россией. Об этом он
заявил в ходе визита в Армению, где ранее уже провел встречи с президентом
республики Сержем Саргсяном и председателем национального собрания страны
Галустом Саакяном.
"Выборы приходят и уходят, а отношения поддерживать и
выстраивать надо будет и после выборов, – подчеркнул председатель нижней палаты
российского парламента. – Мы исходим из того, что наши отношения носят
стратегический характер, мы исходим из того, что эти отношения базируются на
обсуждении конкретных вопросов".Спикер Госдумы выразил надежду, что по результатам выборов в парламент Армении победят те, кто одной из главных задач видит развитие стратегических связей с Россией. "Мы, конечно, надеемся, победят здоровые силы, те, которые хотели бы в основе своей политики видеть развитие наших контактов", – сказал Володин. Он напомнил, что избирательная кампания в Армении начнется буквально через несколько дней.
Помимо проведения переговоров с высшими лицами республики,
Вячеслав Володин также посетил мемориальный комплекс в Ереване, посвященный жертвам
геноцида армян. Председатель нижней палаты возложил цветы к Вечному огню, а
также осмотрел экспозицию музея, где хранятся документы и фотографии, свидетельствующие
об истреблении армян турками в начале прошлого века.
Напомним, в столицу Армении Вячеслав Володин прибыл с
однодневным визитом. В состав делегации также вошли председатели трех комитетов
Госдумы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонид Калашников, по транспорту и строительству – Евгений Москвичев, по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций – Сергей
Гаврилов. Вместе с парламентариями в Армению также прибыли председатель Госсовета
Крыма Владимир Константинов и председатель Заксобрания Краснодарского края
Владимир Бекетов.
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