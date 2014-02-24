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Володин назвал убийство посла ударом в спину
21 декабря 2016, среда, 11:46 – ИА СОЧИ-24
По словам Вячеслава Володина, депутаты Госдумы намерены
обращаться к каждой парламентской структуре "с требованием более
эффективно выступать в защиту мира по борьбе с терроризмом, по недопущению атак
на представителей дипмиссии, посольств".
Председатель нижней палаты назвал убийство Андрея Карлова подлым.
"Мы считаем, что такие случаи просто недопустимы, – подчеркнул Володин. -
И сделаем все для того, чтобы их пресекать". "Это – удар в спину всему мировому сообществу,
всем тем, кто выступает за мир, всем тем, кто борется с терроризмом.ЧП в Анкаре спикер Госдумы назвал рукой террористов, "которая
сделала свое злое дело". Вячеслав Володин уверен, что в противостоянии
боевикам надо действовать только всем вместе. "Против этого можно бороться
только сообща", – подчеркнул он. "Мы с вами должны сделать все для этого через
парламентскую дипломатию, через возможности парламентов всех стран".Как ранее писали Dni.Ru, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19
декабря в ходе выступления на открытии фотовыставки "Россия от
Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Убийца был ликвидирован
силами безопасности страны.Помимо Андрея Карлова, который скончался в результате атаки,
были также ранены три человека. В российском внешнеполитическом ведомстве
произошедшее назвали терактом. Следственный комитет в связи с преступлением возбудил
уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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