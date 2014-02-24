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Володин обсудил в Армении Карабах
3 марта 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Вячеслав Володин прибыл в Армению с однодневным визитом. На 3
марта у спикера Госдумы запланировано сразу несколько встреч, в рамках которых
он намерен обсудить широкий круг вопросов, в том числе, конечно, отношения
между двумя странами. В рамках переговоров с Галустом Саакяном ожидаемо была
затронута тема Нагорного Карабаха.По словам Володина, Россия держит на
постоянном контроле вопрос урегулирования конфликта в регионе. "Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, – отметил председатель нижней палаты российского парламента к армянскому коллеге. – И в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге".Володин подчеркнул, что "многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье".
"Думаю, что только таким образом и только по такому пути
надо идти, чтобы снять в целом напряжение", – добавил спикер Госдумы. Он
напомнил, что урегулирование нагорнокарабахского конфликта находится "на
постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не
беспокоить".В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, главы трех комитетов
Госдумы – по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей
Гаврилов.Кроме того, спикера Госдумы сопровождают руководители законодательных органов власти ряда регионов.
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