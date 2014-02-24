Володин оценил действия полиции на незаконных митингах

27 марта 2017, понедельник, 15:30 – СОЧИ-24



Володин оценил действия полиции на незаконных митингах

Спикер Госдумы дал свою оценку действиям российских полицейских в ходе несанкционированных митингов, прошедших накануне в ряде городов. По мнению Вячеслава Володина, представители правоохранительных органов действовали против нарушителей корректнее, чем их коллеги на Западе.Председатель нижней палаты российского парламента ВячеславВолодин прокомментировал работу полицейских в ходе пресечения незаконныхмассовых акций. По словам Вячеслава Володина, действия российских стражей порядка в отношении правонарушителей были очень корректными. "Если говорить о российских правоприменителях, то ониреализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чемпредставители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, ирезиновые пули для разгона, – сказал Володин. – О чем мы говорим?" Такпредседатель Госдумы ответил на вопрос спикера Парламентской ассамблеи ОБСЕ КристинМуттонен о попытках проведения несанкционированных митингов.По словам спикера нижней палаты, российский закон регулируетпорядок проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и шествий. В томслучае, когда закон не нарушается, проблем с проведением этих мероприятий нет,подчеркнул политик. Володин отметил, что те, кто отвечает за общественныйпорядок, делают все, чтобы соблюсти закон, и если при проведении митингов нет нарушений, то все происходит "без эксцессов".Напомним, незаконные массовые акции прошли в ряде российских городов. Люди участвовали в них, несмотря на то, что проведение митингов и шествий не было санкционировано и являлось незаконным. Полиция была вынуждена задерживать наиболее активных участников, которые, не обращая внимания на требования правоохранителей, продолжали нарушать закон.

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