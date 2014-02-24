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Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

11 января 2017, среда, 12:29 – ИА СОЧИ-24

Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание.
По его словам, весенняя сессия 2017 года является важнейшим этапом в работе нынешнего состава нижней палаты парламента и и ее фундаментом на все последующие годы. Спикер Госдумы отметил, что всего в ближайшие месяцы депутатам предстоит провести 40 пленарных заседаний, а также 6 парламентских недель. Основное внимание, уточнил Володин, будет уделено реализации тех задач, которые президент России Владимир Путин обозначил в своем недавнем послании Федеральному собранию. Для этого, подчеркнул глава нижней палаты российского парламента, необходимо принять около 90 законопроектов. "Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, социальной политике", – сказал Володин, при этом подчеркнув, что одной из важнейших задач работы Думы является восстановление устойчивого промышленного роста в стране. При этом он заявил, что нижняя палата парламента откажется от практики совмещенного рассмотрения законопроектов во втором чтении, что позволит придать подготовке нормативно-правовых актов дополнительный содержательный характер.
Кроме того, Володин призвал парламентариев работать над усилением обратной связи в регионах. По его словам, для реализации этой цели депутатам необходимо выстраивать как можно более тесное взаимодействие между Госдумой и местными региональными законодательными собраниями. В то же время спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что депутатам следует четко выполнять парламентские процедуры и следовать всем предписаниям внутреннего регламента. Только это, по мнению Володина, позволит избежать досадных ошибок в процессе законотворческой деятельности. "Содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений – вот что должно стать приоритетным подходом в нашей работе"При этом Володин отметил, что законотворческая деятельность невозможна без тесного взаимодействия с представителями гражданского общества. "Граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений, высказать своё мнение", – констатировал спикер нижней палаты парламента. По его словам, коммуникация с представителями общественности позволит увидеть риски в предлагаемых нормативно-правовых актах еще на ранних этапах их рассмотрения, согласовать позиции заинтересованных сторон и, тем самым, избежать ошибок и недопонимания между властью и народом.
По мнению Володина, взаимный диалог особенно актуален в преддверии 100-летия событий 1917 года. Спикер Госдумы отметил важность памяти о событиях тех лет, а также сбережения ценностей, которые составляют основу развития России. "Память о тех драматических событиях не должна становиться дополнительным источником раскола нашего общества. Опыт революции учит тому, что какими бы сложными ни были социальные противоречия, их разрешение не должно происходить через конфронтацию", – сказал он, при этом подчеркнув, что парламент должен играть одну из ведущих ролей в процессе консолидации общества и объединения людей вне зависимости от их политических взглядов.
Ранее нижняя палата парламента приняла постановление, продлевающее время весенней сессии до 30 июля. Всего планируется рассмотреть более 150 нормативно-правовых актов, касающихся экономики, социальной сферы и ряда других важных областей. Как отмечают в Думе, наиболее важными из них являются законопроекты о борьбе с некачественной алкогольной продукцией, декриминализации насилия в семье, стимулировании профессиональных кадров и улучшении налогового климата для предпринимателей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»

сегодня, 12:29
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