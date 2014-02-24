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Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией

3 марта 2017, пятница, 15:44 – ИА СОЧИ-24

Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
Российско-армянские отношения динамично развиваются во всех направлениях. Это касается как парламентского взаимодействия, так и сотрудничества в международных организациях – таких, как Парламентские ассамблеи СНГ и ОДКБ, заявил Вячеслав Володин. Спикер российского парламента встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Армения для России – стратегический партнер. Тем важнее
развивать парламентское взаимодействие между двумя странами, заявил Вячеслав
Володин."Мы исходим из того, что парламентская дипломатия
должна подкреплять решения наших президентов, обеспечивать законодательное
сопровождение", – подчеркнул спикер Госдумы на встрече с президентом
Армении. По словам Володина, парламентское взаимодействие планируется развивать
не только по форме, но и по содержанию.Это первый парламентский визит в Армению для депутатов Госдумы
VII созыва (они были избраны 18 сентября 2016 года). Серж Саргсян, в свою
очередь, поздравил Володина с избранием на пост спикера Госдумы. "Уверен,
что ваш большой опыт государственной деятельности принесет весомый вклад в
развитие российско-армянских отношений", – сказал президент Армении. "Ровно через
месяц мы будем отмечать 25-летие установление дипломатических отношений между
Россией и республикой Армения. Есть очень хорошие возможности подвести итоги,
дать оценку состоянию отношений и наметить ориентиры на будущее", – сказал
Саргсян. Армянский лидер выразил надежду на то, что визит парламентариев даст
хороший импульс развитию двусторонних отношений.В составе делегации российского парламента, которая прибыла
3 марта в Ереван – не только председатели трех думских комитетов, но и руководители
региональных заксобраний. Это председатель Госсовета республики Крым Владимир
Константинов и председатель Законодательного собрания Краснодарского края
Владимир Бекетов. Ранее российские парламентарии встретились с председателем
Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:46
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сегодня, 18:13
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сегодня, 17:29
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сегодня, 16:45
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа

На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
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