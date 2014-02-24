Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

24 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента.Вручая подарок, спикер Думы отметил, что российские писателисравнивали Марин Ле Пен с Жанной д'Арк. "И я хотел бы подарить книгу,которая недавно у нас вышла", – сказал Вячеслав Володин.Во время встречи председатель Госдумы и лидер французскойпартии подчеркнули необходимость улучшения российско-французских отношений вполитической, гуманитарной и экономической сферах. Володин высоко оценилпозицию Ле Пен по вопросам развития двусторонних связей и пригласил ее вкачестве европарламентария принять участие в работе Парламентской ассамблеиОДКБ.Кандидат в президенты Франции со своей стороны подтвердиларезко отрицательное отношение к санкциям ЕС в отношении России, назвав ихдипломатией угроз и шантажа, и рассказала о своем видении основныхвнешнеполитических проблем, включая борьбу с террористами в Сирии и ситуацию наУкраине."Я намерена добиваться отмены черных списков,запрещающих некоторым гражданам России и ряду российских парламентариевпосещать страны Евросоюза", – заявила она."Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаюнепродуктивными. Запрет парламентариям разговаривать друг с другом – это грубоепопрание демократических прав", – отметила Марин Ле Пен.По мнению лидера "Национального фронта",признающей право России на Крым и активно выступающей против антироссийскихсанкций, сейчас нет никаких поводов для враждебности к России. "Нашистраны должны поддерживать и развивать отношения, связывающие Россию и Франциюс давних времен, ведь эти отношения всегда развивались и в культурной, и вторговой, и в энергетической, и в гуманитарной сферах", – отметила Ле Пен.Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета нижнейпалаты российского парламента по международным делам, в заседании которого онаприняла сегодня участие. Это уже не первый визит лидера "Национальногофронта" в Россию в контексте традиционного межпарламентскогосотрудничества.Визит Марин Ле Пен в Москву состоялся меньше чемза месяц до первого тура президентских выборов во Франции. Напомним, что выборыпройдут в два этапа – 23 апреля и 7 мая.

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