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Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией
24 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
Вручая подарок, спикер Думы отметил, что российские писатели
сравнивали Марин Ле Пен с Жанной д'Арк. "И я хотел бы подарить книгу,
которая недавно у нас вышла", – сказал Вячеслав Володин.
Во время встречи председатель Госдумы и лидер французской
партии подчеркнули необходимость улучшения российско-французских отношений в
политической, гуманитарной и экономической сферах. Володин высоко оценил
позицию Ле Пен по вопросам развития двусторонних связей и пригласил ее в
качестве европарламентария принять участие в работе Парламентской ассамблеи
ОДКБ.
Кандидат в президенты Франции со своей стороны подтвердила
резко отрицательное отношение к санкциям ЕС в отношении России, назвав их
дипломатией угроз и шантажа, и рассказала о своем видении основных
внешнеполитических проблем, включая борьбу с террористами в Сирии и ситуацию на
Украине.
"Я намерена добиваться отмены черных списков,
запрещающих некоторым гражданам России и ряду российских парламентариев
посещать страны Евросоюза", – заявила она.
"Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю
непродуктивными. Запрет парламентариям разговаривать друг с другом – это грубое
попрание демократических прав", – отметила Марин Ле Пен.
По мнению лидера "Национального фронта",
признающей право России на Крым и активно выступающей против антироссийских
санкций, сейчас нет никаких поводов для враждебности к России. "Наши
страны должны поддерживать и развивать отношения, связывающие Россию и Францию
с давних времен, ведь эти отношения всегда развивались и в культурной, и в
торговой, и в энергетической, и в гуманитарной сферах", – отметила Ле Пен.
Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета нижней
палаты российского парламента по международным делам, в заседании которого она
приняла сегодня участие. Это уже не первый визит лидера "Национального
фронта" в Россию в контексте традиционного межпарламентского
сотрудничества.Визит Марин Ле Пен в Москву состоялся меньше чем
за месяц до первого тура президентских выборов во Франции. Напомним, что выборы
пройдут в два этапа – 23 апреля и 7 мая.
Источник:
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