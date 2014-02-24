Володин поддержал декриминализацию побоев

24 января 2017, вторник, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Володин поддержал декриминализацию побоев

Норма об уголовной ответственности за побои в отношении близких родственников требует исправления. Это ошибка в законе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Побои в отношении близких родственников остаются в разделеуголовно наказуемых преступлений. В то время, как за насилие, примененное кчужим людям, следует административная ответственность. При принятии такогозаконопроекта допущен брак, уверен спикер Госдумы."Реально – это брак при принятии законопроекта. Мыисходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать вседля того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов. Но когда естьошибка, ее нужно исправлять", – цитирует Володина ТАСС.Побои в отношении "не близких людей" былидекриминализованы минувшим летом. Теперь за подобные деяние следуетадминистративная ответственность. В то же время такие же действия, совершенныев семье, подпадают под Уголовный кодекс. Исправить такое положениедел, декриминализовав совершенный впервые проступок, Госдума намерена 25 января.Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении. "Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семьенаступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает ссоседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями,наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены внеравное положение, идет давление на семью", – подчеркнул Володин.Такая ситуация, по мнению председателя парламента,недопустима, подобные проблемы нужно решать сбалансированно. "Поэтому мыпосмотрели итоги социологических исследований и видим, что 59% обществавысказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы таких незначительныхконфликтов, которые не повлекли вреда здоровью", – отметил спикер.Документ, который рассмотрит Госдума, в частности, исключаетиз числа преступлений "побои в отношении близких лиц". Действия,"причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", предлагаетсянаказывать обязательными работами до 360 часов или исправительными работами насрок до года, а также административным арестом на срок до полугода.

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