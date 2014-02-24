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Володин поддержал декриминализацию побоев

24 января 2017, вторник, 16:44 – ИА СОЧИ-24

Володин поддержал декриминализацию побоев
Володин поддержал декриминализацию побоев
Норма об уголовной ответственности за побои в отношении близких родственников требует исправления. Это ошибка в законе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Побои в отношении близких родственников остаются в разделе
уголовно наказуемых преступлений. В то время, как за насилие, примененное к
чужим людям, следует административная ответственность. При принятии такого
законопроекта допущен брак, уверен спикер Госдумы."Реально – это брак при принятии законопроекта. Мы
исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все
для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов. Но когда есть
ошибка, ее нужно исправлять", – цитирует Володина ТАСС.Побои в отношении "не близких людей" были
декриминализованы минувшим летом. Теперь за подобные деяние следует
административная ответственность. В то же время такие же действия, совершенные
в семье, подпадают под Уголовный кодекс. Исправить такое положение
дел, декриминализовав совершенный впервые проступок, Госдума намерена 25 января.
Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении. "Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семье
наступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает с
соседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями,
наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены в
неравное положение, идет давление на семью", – подчеркнул Володин.Такая ситуация, по мнению председателя парламента,
недопустима, подобные проблемы нужно решать сбалансированно. "Поэтому мы
посмотрели итоги социологических исследований и видим, что 59% общества
высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы таких незначительных
конфликтов, которые не повлекли вреда здоровью", – отметил спикер.Документ, который рассмотрит Госдума, в частности, исключает
из числа преступлений "побои в отношении близких лиц". Действия,
"причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", предлагается
наказывать обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на
срок до года, а также административным арестом на срок до полугода.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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