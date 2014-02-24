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Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта

7 марта 2017, вторник, 12:00 – ИА СОЧИ-24

Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта
Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил перспективность идеи проведения выборов президента в третье воскресенье марта – 18 числа. Он отметил символичность этой даты, напомнив, что в 2014 году в этот день глава государства Владимира Путина подписал договор о принятии Крыма в состав России, днем ранее одобрив проект документа.
Выборы президента могут пройти 18 марта 2018 года. Эту идею
поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил символичность того, что
голосование может пройти в день, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией."Это – воскресный день, и это тот день, на который
может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством, -
заявил он. – А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который
мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо".Как напоминает "Интерфакс", 3 марта сенаторы
Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента
пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, законопроект
предусматривает возможность переноса выборов главы государства на третье
воскресенье марта.Пакет поправок уже направлен для изучения в профильный комитет Госдумы. По словам Володина, депутаты постараются его обсудить "со всеми экспертами и теми, кто участвует в избирательном процессе максимально открыто". "Будем выходить на то решение, которое однозначно принесет пользу всем участникам избирательного процесса и обеспечит открытость и легитимность кампании", – заявил он.
Напомним, выборы президента в 2018 году должны проходить во второе
воскресенье марта, то есть 11-го числа. Однако из-за переноса праздников этот
день может оказаться рабочим. По действующему законодательству, выборы должны переноситься
на первое воскресенье марта. И именно поэтому в 2012 году президента выбирали 4
марта.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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