Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы

22 марта 2017, среда, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы

Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу.Члены российской делегации, посетившей Сирию, заслужилиблагодарность председателя нижней палаты парламента. По мнению Володина, участиев поездке Аграмунта – заслуга депутатов Госдумы."Спасибо всем, кто принимал участие в поездке. Это делегация,которая сформирована на принципе представительства всех фракций. Действительно,большая работа проделана. И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ ируководители политических фракций ПАСЕ – большая заслуга нашего комитета помеждународным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого",– заявил председатель Госдумы во время пленарного заседания.Российские парламентарии вместе с членами Парламентскойассамблеи Совета Европы посетили Сирию по приглашению спикера Народного СоветаСирийской Арабской Республики. Делегацию возглавил вице-спикер нижней палаты,лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Парламентарии втечение почти трех часов беседовали с президентом Сирии Башаром Асадом.Состоялось совместное заседание международных комитетов российского исирийского парламентов. Кроме того, делегация ознакомилась с работой Центра попримирению враждующих сторон, посетив расположение российской группировки ВКС вХмеймиме, напоминает РИА Новости.Историческим назвал совместное заседание российских исирийских депутатов глава думского комитета по международным делам ЛеонидСлуцкий. По его словам, была достигнута договоренность о том, что такой форматработы отныне станет постоянным. Слуцкий считает, что в парламенте Сириинеобходима специальная конституционная комиссия. Ее задача, как убежден депутат– "на подлинно народном уровне обеспечить обсуждение основного законабудущей Сирийской Арабской Республики". По данным Слуцкого, комиссияначнет работу в ближайшее время.Прокомментировал глава комитета и перспективы сотрудничествас ПАСЕ. "Мы не принимаем участие в пленарных сессиях ПарламентскойАссамблеи Совета Европы, но мы теснейшим образом взаимодействуем, в том числе,по важнейшему досье совместного противодействия международному терроризму. Илучший ответ тем, кто не верит в то, что Россия вернется в обозримом будущем вПАСЕ – то, что председатель ПАСЕ и его коллеги вместе с нами были в Сирии иподдержали наши подходы по достижению мира на многострадальной сирийскойземле", – отметил Слуцкий.О возможности возвращения российской делегации вПарламентскую ассамблею высказался и Вячеслав Володин. Спикер Госдумы уверен: это станет возможным только после изменения регламента организации, чтобыне было дискредитации национальных делегаций. По данным председателя нижней палаты,с таким подходом соглашается все большее число европарламентариев.

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