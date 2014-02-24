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Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы

22 марта 2017, среда, 16:58 – ИА СОЧИ-24

Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу.
Члены российской делегации, посетившей Сирию, заслужили
благодарность председателя нижней палаты парламента. По мнению Володина, участие
в поездке Аграмунта – заслуга депутатов Госдумы."Спасибо всем, кто принимал участие в поездке. Это делегация,
которая сформирована на принципе представительства всех фракций. Действительно,
большая работа проделана. И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ и
руководители политических фракций ПАСЕ – большая заслуга нашего комитета по
международным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого",
– заявил председатель Госдумы во время пленарного заседания.Российские парламентарии вместе с членами Парламентской
ассамблеи Совета Европы посетили Сирию по приглашению спикера Народного Совета
Сирийской Арабской Республики. Делегацию возглавил вице-спикер нижней палаты,
лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Парламентарии в
течение почти трех часов беседовали с президентом Сирии Башаром Асадом.
Состоялось совместное заседание международных комитетов российского и
сирийского парламентов. Кроме того, делегация ознакомилась с работой Центра по
примирению враждующих сторон, посетив расположение российской группировки ВКС в
Хмеймиме, напоминает РИА Новости.Историческим назвал совместное заседание российских и
сирийских депутатов глава думского комитета по международным делам Леонид
Слуцкий. По его словам, была достигнута договоренность о том, что такой формат
работы отныне станет постоянным. Слуцкий считает, что в парламенте Сирии
необходима специальная конституционная комиссия. Ее задача, как убежден депутат
– "на подлинно народном уровне обеспечить обсуждение основного закона
будущей Сирийской Арабской Республики". По данным Слуцкого, комиссия
начнет работу в ближайшее время.Прокомментировал глава комитета и перспективы сотрудничества
с ПАСЕ. "Мы не принимаем участие в пленарных сессиях Парламентской
Ассамблеи Совета Европы, но мы теснейшим образом взаимодействуем, в том числе,
по важнейшему досье совместного противодействия международному терроризму. И
лучший ответ тем, кто не верит в то, что Россия вернется в обозримом будущем в
ПАСЕ – то, что председатель ПАСЕ и его коллеги вместе с нами были в Сирии и
поддержали наши подходы по достижению мира на многострадальной сирийской
земле", – отметил Слуцкий.О возможности возвращения российской делегации в
Парламентскую ассамблею высказался и Вячеслав Володин. Спикер Госдумы уверен: это станет возможным только после изменения регламента организации, чтобы
не было дискредитации национальных делегаций. По данным председателя нижней палаты,
с таким подходом соглашается все большее число европарламентариев.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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