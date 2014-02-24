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Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
22 марта 2017, среда, 16:58 – ИА СОЧИ-24
Члены российской делегации, посетившей Сирию, заслужили
благодарность председателя нижней палаты парламента. По мнению Володина, участие
в поездке Аграмунта – заслуга депутатов Госдумы."Спасибо всем, кто принимал участие в поездке. Это делегация,
которая сформирована на принципе представительства всех фракций. Действительно,
большая работа проделана. И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ и
руководители политических фракций ПАСЕ – большая заслуга нашего комитета по
международным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого",
– заявил председатель Госдумы во время пленарного заседания.Российские парламентарии вместе с членами Парламентской
ассамблеи Совета Европы посетили Сирию по приглашению спикера Народного Совета
Сирийской Арабской Республики. Делегацию возглавил вице-спикер нижней палаты,
лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Парламентарии в
течение почти трех часов беседовали с президентом Сирии Башаром Асадом.
Состоялось совместное заседание международных комитетов российского и
сирийского парламентов. Кроме того, делегация ознакомилась с работой Центра по
примирению враждующих сторон, посетив расположение российской группировки ВКС в
Хмеймиме, напоминает РИА Новости.Историческим назвал совместное заседание российских и
сирийских депутатов глава думского комитета по международным делам Леонид
Слуцкий. По его словам, была достигнута договоренность о том, что такой формат
работы отныне станет постоянным. Слуцкий считает, что в парламенте Сирии
необходима специальная конституционная комиссия. Ее задача, как убежден депутат
– "на подлинно народном уровне обеспечить обсуждение основного закона
будущей Сирийской Арабской Республики". По данным Слуцкого, комиссия
начнет работу в ближайшее время.Прокомментировал глава комитета и перспективы сотрудничества
с ПАСЕ. "Мы не принимаем участие в пленарных сессиях Парламентской
Ассамблеи Совета Европы, но мы теснейшим образом взаимодействуем, в том числе,
по важнейшему досье совместного противодействия международному терроризму. И
лучший ответ тем, кто не верит в то, что Россия вернется в обозримом будущем в
ПАСЕ – то, что председатель ПАСЕ и его коллеги вместе с нами были в Сирии и
поддержали наши подходы по достижению мира на многострадальной сирийской
земле", – отметил Слуцкий.О возможности возвращения российской делегации в
Парламентскую ассамблею высказался и Вячеслав Володин. Спикер Госдумы уверен: это станет возможным только после изменения регламента организации, чтобы
не было дискредитации национальных делегаций. По данным председателя нижней палаты,
с таким подходом соглашается все большее число европарламентариев.
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