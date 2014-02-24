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Володин поздравил Шаймиева с юбилеем
20 января 2017, пятница, 13:16 – ИА СОЧИ-24
"Исполнилось 80 лет Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Насколько я знаю,
решался вопрос участия в этом замечательном дне в Казани наших депутатов
Государственной думы. Самая большая депутация от Татарстана избрана,
учитывая, что и явка была высокая на выборах", – заявил спикер. Несмотря на знаменательное событие, парламентарии
от Татарстана остались в Москве и приняли участие в работе пленарного
заседания Думы, подчеркнул он.По словам Володина, присутствующие от республики в
стенах нижней палаты парламента депутаты "душой с именинником". "Мы можем сказать спасибо Минтимеру Шариповичу за
то, что у него такая позиция", – отметил глава Госдумы.
Минтимер Шаймиев празднует 20 января 80-летие. Он
родился в 1937 году в деревне Аняково Актанышского района Татарской
АССР. В 1991 году был избран президентом Татарстана. Срок его полномочий
истек в 2010 году, после чего Шаймиев занял должность государственного
советника республики.
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