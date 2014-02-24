Володин поздравил ветеранов в Сталинграде

2 февраля 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24



Володин поздравил ветеранов в Сталинграде

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в день празднования 74-й годовщины победы в Сталинградской битве посетил город-герой Волгоград. Спикер пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями некоммерческих организаций и оценил благоустройство местных дворов.Вячеслав Володин прибыл с визитом в город-герой на Волге взнаменательный день: в городе широко отмечалась 74-годовщина победы в важнейшемсражении Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. 2 февраля – одиниз шести дней в году, когда Волгоград получает право называться Сталинградом.Такое решение приняла Госдума в 2013 году.Высокая московская делегация прямо из аэропорта отправиласьна главную высоту России почтить память погибших советских солдат и офицеров.Вячеслав Володин вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровымна Мамаевом кургане возложили цветы на могилу маршала Василия Чуйкова.Председатель Госдумы также пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.Позже, в Новом экспериментальном театре Волгограда Володин поздравилветеранов с исторической датой, назвав 2 февраля святой для всех датой. "Задачанашего поколения – чтобы город становился краше с каждым годом и мы гордилисьподвигом предков", – сказал спикер Госдумы и выразил благодарность всем ветеранам.Еще одна важная встреча в программе визита – спредставителями социально-ориентированных некоммерческих организаций. Во времяобщения с ними речь шла о действующем профильном законодательстве и необходимыхизменениях в нем. Вопросы развития социально-ориентированных организацийтретьего сектора и его обеспечение законодательной поддержки являютсяприоритетными для Госдумы, сказал Володин.Спикер нижней палаты парламента отметил, что во времявесенней сессии народные избранники намерены "в приоритетном порядкеразобраться там, где нужно разобраться" и, в частности, обсудить вопросыорганизации работы представителей третьего сектора. Он напомнил, что в России227 тысяч НКО, большая часть которых – организации социальной направленности, вих работе задействованы порядка 900 тысяч человек, а их услугами пользуютсяоколо 20 миллионов человек.Володин внимательно выслушал активистов НКО и призвал рассказыватьо проблемах действующего законодательства, "что не срабатывает, какиевопросы нам нужно посмотреть". Выяснилось, что основные сложности – это"менталитет и осторожность" россиян, кадровые проблемы,"недостаточно результативное взаимодействие с органами власти". Вответ Вячеслав Володин еще раз заверил участников встречи в готовностидепутатов реагировать на замечания с мест и корректировать мешающие работе НКОнормы.Председатель Думы сказал, что считает недопустимым решатьпроблему наличия социально ориентированных некоммерческих организаций за счетпереформатирования в них бюджетных учреждений. По мнению Володина, создавать НКОнеобходимо там, где есть предпосылки, квалифицированные кадры и доверие кдеятельности таких организаций. По мнению спикера, формальный подход в этойсфере приведет к дискредитации самой идеи.Во время поездки председатель Госдумы оценил благоустройстводворов Волгограда. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым Володин осмотрелнедавно введенный в эксплуатацию дом на улице Космонавтов в Дзержинском районе.Проект, инициатором которого выступил глава региона, был поддержан ВячеславомВолодиным. Этот двор спикер Думы и губернатор первый раз осматривали в августе2016 года, когда здесь только начали приводить в порядок проезды и тротуары,зеленую зону, детскую и спортивную площадки. Теперь все работы завершены, почтидве тысячи жителей двора уже успели оценить преимущества обновленнойтерритории.

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