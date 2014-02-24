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Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов
10 января 2017, вторник, 13:28 – ИА СОЧИ-24
"Это приведет к повышению качества
законопроектной работы, это точно позитивно скажется на реализации
законопроектов, они будут уже реализовываться сразу после принятия", – прокомментировал
принятие поправок спикер Думы.
В конце декабря парламентарии утвердили поправки в регламент, согласно которым
законопроекты о социальной поддержки граждан предусматривают расходы
федерального бюджета и требуют издания подзаконных актов. Такие документы должны
выноситься на третьи чтения только после получения из правительства
основных нормативных предписаний и сроков принятия указанных правовых
актов.
Если закон имеет отложенный срок вступления
в силу, то в этом случае при принятии постановления
в третьем чтении Госдума устанавливает срок, в который правительство должно
внести на рассмотрение палаты информацию
о готовности соответствующих подзаконных актов.
Накануне,
9 января Госдума седьмого созыва открыла
свою весеннюю
сессию. Главным вопросом для депутатов станет повышение качества
законов. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом в 2017
году будет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президента
России Владимира Путина Федеральному собранию.
В январе на Охотном Ряду запланировано два
"Правительственных часа". Парламентариям о своей работе расскажут министр
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и глава МИД России Сергей
Лавров.Также в январе депутаты должны рассмотреть резонансный законопроект о декриминализации
побоев в семье. Компромиссная редакция этого документа предусматривает,
что домашнее насилие будет наказываться штрафом, если оно происходит в
первый раз, а если побои повторятся, последует уголовное наказание.
Источник:
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