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Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
10 марта 2017, пятница, 16:46 – ИА СОЧИ-24
Госдума приняла решение возложить на первого вице-спикера
Ивана Мельникова контроль за исполнением постановлений, принятых депутатам по
итогам "правительственных часов". Как было отмечено в ходе заседания нижней палаты
парламента, за постановлениями отсутствует контроль, и некоторые из них зависают.
В ходе его рассмотрения депутат-коммунист Николай Коломейцев
предложил поручить функцию надзора за исполнением постановлений вице-спикерам
или аппарату Госдумы. Спикер Вячеслав Володин инициативу поддержал и предложил
контролировать эту работу первому заместителю председателя Госдумы Ивану
Мельникову, с чем согласилось большинство народных избранников."Учитывая, что у нас комитеты осуществляют контроль за
реализацией постановлений, а ваше предложение, чтобы кто-то из первых заместителей
этим занимался – давайте эту работу попросим координировать Ивана Мельникова, -
цитирует Володина "Парламентская газета". – Вопросы контроля ближе к председателям оппозиционным фракций,
вот и контролируйте".Госдума в ходе пленарного заседания 10 марта приняла
постановление, в котором, в частности, правительству рекомендуется рассмотреть
возможность увеличения минимального и максимального размеров пособия по
безработице, а также принять дополнительные меры, направленные на погашение
работодателями задолженности по заработной плате.
Постановление было внесено комитетом Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов по итогам выступления вице-премьера Ольги
Голодец в рамках "правительственного часа" 8 февраля. В его основу
легли предложения пяти комитетов.В ходе обсуждения справедливоросс Олег Нилов обратил
внимание на то, что в проекте постановления отсутствует понятие "сбережение
народа". Практически каждый пункт раскрывает это понятие, ответил глава комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Комитет предложил правительству проинформировать Госдуму в осеннюю сессию о
реализации предложений, обозначенных в постановлении. В результате документ было принят депутатами единогласно. "Единодушная
поддержка означает, что позиции всех фракций в постановлении учтены", – резюмировал
Вячеслав Володин.
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