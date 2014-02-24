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Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"
6 апреля 2017, четверг, 20:59 – СОЧИ-24
"Православную энциклопедию" также необходимо
представлять на книжных выставках и ярмарках, предложил Володин. "Речь
идет о том, что нам правильно было бы в том случае, если в энциклопедии описана
жизнь епархии в конкретных регионах, то проводить презентацию соответствующих
томов энциклопедии на региональном уровне. Когда речь идет о публикациях статей
из жизни других стран, православных общин, более активно нам продвигать
энциклопедию в этих странах", – сказал спикер Думы.
Популяризацию "Православной энциклопедии" Володин назвал
одной из основных задач общественного совета. "Нам нужно постараться
использовать, в том числе, и современные технологии, используя коммуникации с
общественными институтами, – добавил политик.
Специализированная энциклопедия издается с 2000 года
церковно-научным центром Русской православной церкви, основные задачи которого
– благотворительная поддержка церковно-научных исследований, привлечение к
исследованиям различных организаций и частных лиц, публикация результатов
исследований.
Для содействия развитию центра были сформированы:
наблюдательный совет во главе с патриархом
Кириллом, попечительский совет возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, а общественным
советом руководит председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совместного заседания всех трех
советов по изданию "Православной энциклопедии" сказал, что она является
энциклопедией мирового христианского знания, а не только Русской православной
церкви.
"Православная энциклопедия – это не энциклопедия РПЦ.
Это всемирная энциклопедия не только православия, а вообще о тех сферах
человеческой жизни, которые имеют отношение к духовному измерению", -
сказал Кирилл.
По словам патриарха, издание затрагивает важные
интеллектуальные составляющие знания "в области философии, истории,
краеведения и всего того, что необходимо современному человеку".
"Конечно, ценность такого издания очень велика", – добавил он.
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