Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"

6 апреля 2017, четверг, 20:59 – СОЧИ-24



Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии."Православную энциклопедию" также необходимопредставлять на книжных выставках и ярмарках, предложил Володин. "Речьидет о том, что нам правильно было бы в том случае, если в энциклопедии описанажизнь епархии в конкретных регионах, то проводить презентацию соответствующихтомов энциклопедии на региональном уровне. Когда речь идет о публикациях статейиз жизни других стран, православных общин, более активно нам продвигатьэнциклопедию в этих странах", – сказал спикер Думы.Популяризацию "Православной энциклопедии" Володин назвалодной из основных задач общественного совета. "Нам нужно постаратьсяиспользовать, в том числе, и современные технологии, используя коммуникации собщественными институтами, – добавил политик.Специализированная энциклопедия издается с 2000 годацерковно-научным центром Русской православной церкви, основные задачи которого– благотворительная поддержка церковно-научных исследований, привлечение кисследованиям различных организаций и частных лиц, публикация результатовисследований.Для содействия развитию центра были сформированы:наблюдательный совет во главе с патриархомКириллом, попечительский совет возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, а общественнымсоветом руководит председатель Госдумы Вячеслав Володин.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совместного заседания всех трехсоветов по изданию "Православной энциклопедии" сказал, что она являетсяэнциклопедией мирового христианского знания, а не только Русской православнойцеркви."Православная энциклопедия – это не энциклопедия РПЦ.Это всемирная энциклопедия не только православия, а вообще о тех сферахчеловеческой жизни, которые имеют отношение к духовному измерению", -сказал Кирилл.По словам патриарха, издание затрагивает важныеинтеллектуальные составляющие знания "в области философии, истории,краеведения и всего того, что необходимо современному человеку"."Конечно, ценность такого издания очень велика", – добавил он.

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