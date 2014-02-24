ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу

18 января 2017, среда, 12:44 – ИА СОЧИ-24

Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу
Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на депутатов со стороны генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда по закону о декриминализации побоев. "Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо", – заявил он.
"Действительно, закон резонансный, – отметил председатель
Госдумы. – Мы исходим из того, что вмешательство в семью
недопустимо. Это вопрос очень тонкий и, конечно, при рассмотрении во втором
чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует
на принятие этого вопроса".
Вячеслав Володин напомнил, что в случае попыток повлиять на
принятие решения в России "есть законы, которые защищают депутатов от
такого вмешательства, от такого давления". "Потому что депутат
исполняет волю избирателей, ориентируется на их позицию и принимает решение,
руководствуясь позицией своих избирателей и реализуя свои полномочия", – подчеркнул
спикер Госдумы.Законопроект о декриминализации побоев должен
рассматриваться в Госдуме во втором чтении 20 января. Поправки предусматривают,
что из числа уголовно наказуемых преступлений будут исключены побои в отношении
близких лиц.За это правонарушение предполагается установить административную
ответственность, а повторное деяние повлечет уже уголовную. После одобрения поправок в первом чтении генсек Совета Европы
Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в
котором выразил обеспокоенность возможным принятием документа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»

сегодня, 14:44
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»

сегодня, 14:44
Киев приготовил новый газовый демарш

Киев в очередной раз пошел на обострение газового конфликта с Россией. На этот раз "Нафтогаз Украины" отказался оплачивать счет "Газпрома" почти на 6 миллиардов долларов...»

сегодня, 14:14
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся..»

сегодня, 14:01
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»

сегодня, 13:58
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел

Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»

сегодня, 13:46
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»

сегодня, 13:45
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»

сегодня, 14:44
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»

сегодня, 14:44
Киев приготовил новый газовый демарш

Киев в очередной раз пошел на обострение газового конфликта с Россией. На этот раз "Нафтогаз Украины" отказался оплачивать счет "Газпрома" почти на 6 миллиардов долларов...»

сегодня, 14:14
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся..»

сегодня, 14:01
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»

сегодня, 13:58
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел

Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»

сегодня, 13:46
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»

сегодня, 13:45
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.