|18 января, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу
18 января 2017, среда, 12:44 – ИА СОЧИ-24
"Действительно, закон резонансный, – отметил председатель
Госдумы. – Мы исходим из того, что вмешательство в семью
недопустимо. Это вопрос очень тонкий и, конечно, при рассмотрении во втором
чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует
на принятие этого вопроса".
Вячеслав Володин напомнил, что в случае попыток повлиять на
принятие решения в России "есть законы, которые защищают депутатов от
такого вмешательства, от такого давления". "Потому что депутат
исполняет волю избирателей, ориентируется на их позицию и принимает решение,
руководствуясь позицией своих избирателей и реализуя свои полномочия", – подчеркнул
спикер Госдумы.Законопроект о декриминализации побоев должен
рассматриваться в Госдуме во втором чтении 20 января. Поправки предусматривают,
что из числа уголовно наказуемых преступлений будут исключены побои в отношении
близких лиц.За это правонарушение предполагается установить административную
ответственность, а повторное деяние повлечет уже уголовную. После одобрения поправок в первом чтении генсек Совета Европы
Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в
котором выразил обеспокоенность возможным принятием документа.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.