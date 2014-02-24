Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег. "Просьба большая: если кто-то приболел или чувствует себя плохо, лучше подлечиться, выздороветь", – сказал глава нижней палаты российского парламента. При этом он отметил, что болеющие депутаты способны заразить своих коллег, что может повлиять на общую работоспособность Думы. "Парламент должен быть в работоспособном состоянии", – подчеркнул спикер.Dni.Ru напоминают, что Вячеслав Володин в минувшую среду официально открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание. "Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, социальной политике", – сказал спикер. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы Госдума должна рассмотреть более 90 законопроектов, которые затрагивают многие сферы жизни общества и государства. При этом Володин отметил важность и необходимость диалога с обществом в процессе разработки и принятия нормативно-правовых актов. "Граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений, высказать своё мнение", – констатировал спикер нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»