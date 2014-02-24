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Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года
26 января 2017, четверг, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Председатель Госдумы выступил на Рождественских встречах в
российском парламенте. Вячеслав Володин отметил, что сегодня мы вспоминаем и
говорим с гордостью о победе в Великой Отечественной войне, об освоении
космоса, о достижениях в науке, образовании и спорте. Но есть в истории страны
и драматические моменты."Наша встреча проходит в год столетия революций 1917
года. Несомненно, эта тема будет обсуждаться на многих дискуссионных площадках,
но для нас главное, чтобы она стала поводом задуматься об исторической судьбе
нашей Родины, и мы смогли извлечь уроки из прошлого", – заявил председатель
парламента."Революция вызвала раскол общества, который вылился в
длительную братоубийственную войну, репрессии. Об их жертвах мы будем помнить
всегда. Именно эта историческая память столетие спустя должна послужить нам
предостережением, чтобы не допускались те же ошибки", – подчеркнул Володин.
Спикер напомнил положения послания президента Федеральному собранию: уроки
истории нужны прежде всего для примирения, для укрепления общественного,
политического, гражданского согласия, которого удалось сегодня достичь.Вячеслав Володин также подчеркнул, что Русская православная
церковь является носителем исторической памяти, памяти о страданиях людей, об
упущенных возможностях развития страны, о достижениях и победах.Депутаты Госдумы постараются сделать все для того, чтобы озвученные патриархом Кириллом предложения были реализованы в форме законов, заявил спикер Госдумы.Тезисы Володина – в частности, о необходимости гражданского
согласия, полностью поддержал политолог Дмитрий Фетисов. "Я постоянно
говорю, что надо прекращать делить общество на "красных" и
"белых", понять и простить кровь как с одной, так и с другой стороны.
От раскола обществу лучше не станет, а решать все споры надо в цивилизованных
дискуссиях. И именно площадкой для таких дискуссий и становится Государственная
Дума", – написал Фетисов в соцсети Facebook. "То, что Патриарха приглашают в Государственную Думу
для, того, чтобы собственно эта дискуссия состоялась, как раз и подтверждает
тезис Володина о том, что "Дума – место для дискуссий" и курс ГД на
диалог и взаимодействие с самыми различными политическими и общественными
институтами действительно взят. Собственно, как и должно быть в нормальном
работоспособном парламенте в демократическом государстве", – заключил
политолог.
Источник:
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