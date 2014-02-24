Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года

26 января 2017, четверг, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года

История России едина и непрерывна. В каждом из ее периодов были как великие подвиги и победы, так и трагические страницы. Уроки истории нужны для примирения и укрепления гражданского согласия, убежден Вячеслав Володин.Председатель Госдумы выступил на Рождественских встречах вроссийском парламенте. Вячеслав Володин отметил, что сегодня мы вспоминаем иговорим с гордостью о победе в Великой Отечественной войне, об освоениикосмоса, о достижениях в науке, образовании и спорте. Но есть в истории страныи драматические моменты."Наша встреча проходит в год столетия революций 1917года. Несомненно, эта тема будет обсуждаться на многих дискуссионных площадках,но для нас главное, чтобы она стала поводом задуматься об исторической судьбенашей Родины, и мы смогли извлечь уроки из прошлого", – заявил председательпарламента."Революция вызвала раскол общества, который вылился вдлительную братоубийственную войну, репрессии. Об их жертвах мы будем помнитьвсегда. Именно эта историческая память столетие спустя должна послужить нампредостережением, чтобы не допускались те же ошибки", – подчеркнул Володин.Спикер напомнил положения послания президента Федеральному собранию: урокиистории нужны прежде всего для примирения, для укрепления общественного,политического, гражданского согласия, которого удалось сегодня достичь.Вячеслав Володин также подчеркнул, что Русская православнаяцерковь является носителем исторической памяти, памяти о страданиях людей, обупущенных возможностях развития страны, о достижениях и победах.Депутаты Госдумы постараются сделать все для того, чтобы озвученные патриархом Кириллом предложения были реализованы в форме законов, заявил спикер Госдумы.Тезисы Володина – в частности, о необходимости гражданскогосогласия, полностью поддержал политолог Дмитрий Фетисов. "Я постоянноговорю, что надо прекращать делить общество на "красных" и"белых", понять и простить кровь как с одной, так и с другой стороны.От раскола обществу лучше не станет, а решать все споры надо в цивилизованныхдискуссиях. И именно площадкой для таких дискуссий и становится ГосударственнаяДума", – написал Фетисов в соцсети Facebook. "То, что Патриарха приглашают в Государственную Думудля, того, чтобы собственно эта дискуссия состоялась, как раз и подтверждаеттезис Володина о том, что "Дума – место для дискуссий" и курс ГД надиалог и взаимодействие с самыми различными политическими и общественнымиинститутами действительно взят. Собственно, как и должно быть в нормальномработоспособном парламенте в демократическом государстве", – заключилполитолог.

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