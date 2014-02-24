Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам

10 февраля 2017, пятница, 17:45 – ИА СОЧИ-24



Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал не политизировать вопрос о выплатах зарплат ростовским шахтерам. Работники предприятия "Кингкоул" не получали заработанных денег с августа 2016 года, но сейчас долги рабочим уже начали постепенно возвращать.Вячеслав Володин предложил не переводить тему шахтерскихзарплат в политическое русло, а подождать результата выполнения данныхгубернатором Ростовской области обещаний. Ранее представители парламентскихфракций встречались с главой региона Василием Голубевым для обсуждения вопросапо выплатам ростовским шахтерам. Депутат Думы от "Единой России" ПетрВодолацкий, присутствовавший на встрече, сообщил, что губернатор обещал погаситьвсе долги до 1 июля 2017 года или раньше.Сегодня, 10 февраля во время пленарного заседания прозвучалопредложение от депутата-коммуниста пригласить ростовских шахтеров в Москву навстречу с парламентариями, чтобы еще раз обсудить вопрос зарплат. На что спикерпалаты напомнил, что встреча шахтеров с представителями фракций уже состоялась."Если есть возможность, лучше ехать к шахтерам иобсуждать этот вопрос на месте, иначе вместо решения мы политизируем его. Еслинаши коллеги от всех фракций говорят, что этот вопрос стал решаться, давайтеподождем, учитывая, что основные выплаты должны быть произведены в ближайшиедни", – сказал Володин. В том случае, если проблема не будет решена, тодепутатам необходимо будет еще раз обсудить ее, добавил председатель Думы.В августе 2016 года более 60 шахтеров ГК "Кингкоул"объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300миллионов рублей. Всего долги образовались перед более чем двумя тысячами работников.Сейчас голодовка приостановлена. Региональное правительство разработалодорожную карту по решению сложившейся ситуации. Долги по зарплате шахтерамначали выплачивать под Новый год. Погашение долга продолжилось в 2017 году, сначала января шахтерам было перечислено около 48 миллионов рублей. Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности иземельным отношениям Максим Щаблыкин ранее сообщил, что в соответствии сзаконодательством определены и прорабатываются два варианта решения этойпроблемы – привлечение заемных средств и реализация имуществапредприятий-должников. "Единая Россия" держит на контроле вопрос свыплатами заработной платы шахтерам Ростовской области", – заявилЩаблыкин.

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