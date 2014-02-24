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Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам

10 февраля 2017, пятница, 17:45 – ИА СОЧИ-24

Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам
Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал не политизировать вопрос о выплатах зарплат ростовским шахтерам. Работники предприятия "Кингкоул" не получали заработанных денег с августа 2016 года, но сейчас долги рабочим уже начали постепенно возвращать.
Вячеслав Володин предложил не переводить тему шахтерских
зарплат в политическое русло, а подождать результата выполнения данных
губернатором Ростовской области обещаний. Ранее представители парламентских
фракций встречались с главой региона Василием Голубевым для обсуждения вопроса
по выплатам ростовским шахтерам. Депутат Думы от "Единой России" Петр
Водолацкий, присутствовавший на встрече, сообщил, что губернатор обещал погасить
все долги до 1 июля 2017 года или раньше.
Сегодня, 10 февраля во время пленарного заседания прозвучало
предложение от депутата-коммуниста пригласить ростовских шахтеров в Москву на
встречу с парламентариями, чтобы еще раз обсудить вопрос зарплат. На что спикер
палаты напомнил, что встреча шахтеров с представителями фракций уже состоялась.
"Если есть возможность, лучше ехать к шахтерам и
обсуждать этот вопрос на месте, иначе вместо решения мы политизируем его. Если
наши коллеги от всех фракций говорят, что этот вопрос стал решаться, давайте
подождем, учитывая, что основные выплаты должны быть произведены в ближайшие
дни", – сказал Володин. В том случае, если проблема не будет решена, то
депутатам необходимо будет еще раз обсудить ее, добавил председатель Думы.
В августе 2016 года более 60 шахтеров ГК "Кингкоул"
объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300
миллионов рублей. Всего долги образовались перед более чем двумя тысячами работников.
Сейчас голодовка приостановлена. Региональное правительство разработало
дорожную карту по решению сложившейся ситуации. Долги по зарплате шахтерам
начали выплачивать под Новый год. Погашение долга продолжилось в 2017 году, с
начала января шахтерам было перечислено около 48 миллионов рублей. Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Максим Щаблыкин ранее сообщил, что в соответствии с
законодательством определены и прорабатываются два варианта решения этой
проблемы – привлечение заемных средств и реализация имущества
предприятий-должников. "Единая Россия" держит на контроле вопрос с
выплатами заработной платы шахтерам Ростовской области", – заявил
Щаблыкин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:15
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