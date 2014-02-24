Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт

24 января 2017, вторник, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма."Когда речь идет о заявлениях, надо всегда их делать очень взвешенно и ни в коем случае не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность, потому что это вообще недопустимо и неправильно, если мы мимо этого проходим и не пресекаем", – сказал Володин. В то же время он предлагает провести разбирательство и выяснить, действительно ли заявления Толстого можно расценивать как оскорбительные. "Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет", – подчеркнул спикер. При этом председатель Госдумы предостерег от того, чтобы "искусственно раздувать" проблему и видеть оскорбление там, где его на самом деле нет. "Нужно взять и прочитать в прямом изложении, что же говорил наш коллега", – посоветовал глава нижней палаты парламента. Володин также заявил, что недопустимо прикрывать собственную эмоциональную обиду вопросом межнациональных отношений.Ранее на своей пресс-конференции вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал скандал вокруг передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ, резко высказавшись о тех, кто протестует против этого решения. "Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня… работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – заявил он. С критикой слов Толстого выступил президент ФЕОР Александр Борода, призвавший руководство Госдумы дать надлежащую оценку словам вице-спикера. "Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции – это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", – заявил общественник.Как писали недавно Dni.Ru, власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. "Вопрос решен, и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", – заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.Новость не на шутку взволновала местную общественность. Многие опасаются, что передача памятника истории и архитектуры РПЦ отрицательно скажется на его состоянии. Кроме того, активисты утверждают, что это причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве.Исаакиевский собор был построен в 1858 году по проекту выдающегося архитектора Огюста Монферрана. В 1928 году был преобразован в музей. С начала 1990 года в соборе возобновлены церковные богослужения.

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