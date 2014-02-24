ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт

24 января 2017, вторник, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт
Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма.
"Когда речь идет о заявлениях, надо всегда их делать очень взвешенно и ни в коем случае не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность, потому что это вообще недопустимо и неправильно, если мы мимо этого проходим и не пресекаем", – сказал Володин. В то же время он предлагает провести разбирательство и выяснить, действительно ли заявления Толстого можно расценивать как оскорбительные. "Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет", – подчеркнул спикер. При этом председатель Госдумы предостерег от того, чтобы "искусственно раздувать" проблему и видеть оскорбление там, где его на самом деле нет. "Нужно взять и прочитать в прямом изложении, что же говорил наш коллега", – посоветовал глава нижней палаты парламента. Володин также заявил, что недопустимо прикрывать собственную эмоциональную обиду вопросом межнациональных отношений.
Ранее на своей пресс-конференции вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал скандал вокруг передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ, резко высказавшись о тех, кто протестует против этого решения. "Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня… работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – заявил он. С критикой слов Толстого выступил президент ФЕОР Александр Борода, призвавший руководство Госдумы дать надлежащую оценку словам вице-спикера. "Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции – это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", – заявил общественник.
Как писали недавно Dni.Ru, власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. "Вопрос решен, и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", – заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.Новость не на шутку взволновала местную общественность. Многие опасаются, что передача памятника истории и архитектуры РПЦ отрицательно скажется на его состоянии. Кроме того, активисты утверждают, что это причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве.Исаакиевский собор был построен в 1858 году по проекту выдающегося архитектора Огюста Монферрана. В 1928 году был преобразован в музей. С начала 1990 года в соборе возобновлены церковные богослужения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:00
Почему Меланья Трамп ненавидит мужа

Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»

сегодня, 14:58
Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»

сегодня, 14:45
В московской школе умерла 12-летняя девочка

В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец"..»

сегодня, 13:46
В центре Москвы грабитель отобрал у девушки лабутены

Поздним вечером к девушке, которая шла по Большой грузинской улице в центре Москвы подбежал грабитель и, брызнув ей в глаза перцовым баллончиком, выхватил пакет, передает Life.ru..»

сегодня, 13:45
Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы

Качество принимаемых парламентом законов повысится благодаря созданию Центра законотворчества, убежден председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, идея поддержана во всех думских фракциях...»

сегодня, 13:44
Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»

сегодня, 13:43
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей

Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»

сегодня, 13:30
Подробности нападения на жену соратника Чубайса

Полиция Москвы продолжает расследование нападения на 42-летнюю Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса. Предварительно обстрел женщины оценили как покушение с целью убийства...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:00
Почему Меланья Трамп ненавидит мужа

Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»

сегодня, 14:58
Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»

сегодня, 14:45
В московской школе умерла 12-летняя девочка

В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец"..»

сегодня, 13:46
В центре Москвы грабитель отобрал у девушки лабутены

Поздним вечером к девушке, которая шла по Большой грузинской улице в центре Москвы подбежал грабитель и, брызнув ей в глаза перцовым баллончиком, выхватил пакет, передает Life.ru..»

сегодня, 13:45
Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы

Качество принимаемых парламентом законов повысится благодаря созданию Центра законотворчества, убежден председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, идея поддержана во всех думских фракциях...»

сегодня, 13:44
Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»

сегодня, 13:43
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей

Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»

сегодня, 13:30
Подробности нападения на жену соратника Чубайса

Полиция Москвы продолжает расследование нападения на 42-летнюю Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса. Предварительно обстрел женщины оценили как покушение с целью убийства...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.