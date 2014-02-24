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Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
3 марта 2017, пятница, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Стратегическое партнерство Москвы и Еревана проверено
временем. Еще больше его укрепит сотрудничество парламентов двух стран, заявил
Вячеслав Володин на встрече с главой Национального собрания Армении Галустом
Саакяном."Исходим из того, что Армения для нас – стратегический
партнер. Одна из задач поездки – сделать более фундаментальными наши
связи", – сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул необходимость развития связей на
уровне регионов России и Армении. И это заявление уже переходит в практическую плоскость:
в составе думской делегации – председатель Госсовета Крыма Владимир
Константинов и председатель заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов. В
этих российских регионах – большие армянские общины.Председатель Госдумы отметил, что многие вопросы, которые
обсуждает исполнительная власть, в конце концов приходят в Думу для ратификации.
И важно, чтобы профильные комитеты в парламентах двух стран отработали эти
проблемы до того, как они будут вынесены на общее рассмотрение. "Учитывая, что вопросы развития
инфраструктуры, вопросы гуманитарных проектов сегодня крайне важны, в рамках
визита нам можно было бы установить более эффективные отношения именно на
уровне профильных комитетов и, конечно, регионов", – сказал Володин.В свою очередь, Галуст Саакян отметил, что Армения придает
большое значение роли России в процессе урегулирования карабахского конфликта. Председатель
Госдумы подтвердил, что Россия держит этот вопрос на постоянном контроле. Он
подчеркнул, что многое уже сделано для того, чтобы снять напряженность в
Закавказье.Спикеры парламентов закрепили отношения, посадив у здания
парламента Армении ель. Вячеслав Володин встретится с президентом Армении
Сержем Саргсяном. Позже российская делегация возложит венок к Мемориалу жертв
геноцида армян 1915 года.
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