Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией

3 марта 2017, пятница, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией

Межпарламентские связи укрепят дружбу и партнерство между Россией и Арменией, убежден Вячеслав Володин. Спикер Госдумы возглавил делегацию российских парламентариев, которая прибыла в Ереван.Стратегическое партнерство Москвы и Еревана провереновременем. Еще больше его укрепит сотрудничество парламентов двух стран, заявилВячеслав Володин на встрече с главой Национального собрания Армении ГалустомСаакяном."Исходим из того, что Армения для нас – стратегическийпартнер. Одна из задач поездки – сделать более фундаментальными нашисвязи", – сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул необходимость развития связей науровне регионов России и Армении. И это заявление уже переходит в практическую плоскость:в составе думской делегации – председатель Госсовета Крыма ВладимирКонстантинов и председатель заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов. Вэтих российских регионах – большие армянские общины.Председатель Госдумы отметил, что многие вопросы, которыеобсуждает исполнительная власть, в конце концов приходят в Думу для ратификации.И важно, чтобы профильные комитеты в парламентах двух стран отработали этипроблемы до того, как они будут вынесены на общее рассмотрение. "Учитывая, что вопросы развитияинфраструктуры, вопросы гуманитарных проектов сегодня крайне важны, в рамкахвизита нам можно было бы установить более эффективные отношения именно науровне профильных комитетов и, конечно, регионов", – сказал Володин.В свою очередь, Галуст Саакян отметил, что Армения придаетбольшое значение роли России в процессе урегулирования карабахского конфликта. ПредседательГосдумы подтвердил, что Россия держит этот вопрос на постоянном контроле. Онподчеркнул, что многое уже сделано для того, чтобы снять напряженность вЗакавказье.Спикеры парламентов закрепили отношения, посадив у зданияпарламента Армении ель. Вячеслав Володин встретится с президентом АрменииСержем Саргсяном. Позже российская делегация возложит венок к Мемориалу жертвгеноцида армян 1915 года.

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