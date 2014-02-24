Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

31 января 2017, вторник, 21:28 – ИА СОЧИ-24



Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации.В 2017 год фонд "Справедливая помощь", который возглавляла трагически погибшая Елизавета Глинка (Доктор Лиза), получит от спикера Госдумы пять миллионов рублей. О планах продолжить оказание помощи организации рассказал источник в окружении председателя нижней палаты парламента.По мнению Володина, очень важно, чтобы дело Доктора Лизы было продолжено. "Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь", – приводит слова спикер Госдумы собеседник ТАСС.Источник сообщил, что в руководстве страны также обсуждается вопрос о создании попечительского совета фонда. Предположительно, в него войдут те, кто был непосредственной знаком с Доктором Лизой и ее деятельностью: глава ЦИК Элла Памфилова, член Совфеда Владимир Луки, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, а также член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Не исключено, что место в совете достанется и Вячеславу Володину.Напомним, Елизавета Глинка основала фонд "Справедливая помощь" в 2007 году. Основной целью организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, не имеющим средств к существованию.Как писали Dni.Ru, Доктор Лиза погибла в результате крушения Ту-154 Минобороны в Черном море. Благотворитель вместе с журналистами и музыкантами ансамбля Александрова направлялась в Сирию.

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