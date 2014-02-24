Володин простился с Доктором Лизой
16 января 2017, понедельник, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Володин простился с Доктором Лизой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе гражданской панихиды в Успенском храме на Новодевичьем кладбище простился с главой фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, передает Life.ru. Отдать дань уважения он пришел с букетом роз.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»
сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»
сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках
Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»
сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»
сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках
Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 16-6-2014
Депутаты предложили вернуть имперский флаг
комментариев - 10, 28-4-2014
Названы недобросовестные застройщики Краснодарского края
комментариев - 1, 28-4-2014
Киев выдвинул ультиматум Донецку
комментариев - 2, 13-4-2014
Водозабор на реке Бешенка готов на 70 процентов
комментариев - 1, 29-3-2014
Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума
комментариев - 1, 29-3-2014
Толоконникова защищает зеков ради пиара
комментариев - 1, 29-3-2014
Под санкции США попали Сечин и Козак
комментариев - 1, 28-3-2014
В Грузии вербуют наемников для Украины
комментариев - 1, 27-3-2014
Украина перекрыла подачу воды в Крым
комментариев - 1, 25-3-2014
Десятки тысяч армян вернутся в Крым
комментариев - 1, 20-3-2014
Украина сохраняет русский язык
комментариев - 1, 24-2-2014
Саакашвили допросят по десяти делам
комментариев - 1, 24-2-2014
Ким Чен Ын показал младшую сестру
РЕКЛАМА