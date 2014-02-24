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Володин рассказал об агонии Порошенко
24 марта 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24
Украина скатывается к состоянию террористического
государства, где не действует закон. Об этом заявил председатель нижней палаты
российского парламента Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал реакцию президента Украины на убийство в Киеве бывшего экс-депутата
Госдумы Дениса Вороненкова. Петр Порошенко назвал это преступление "актом
государственного терроризма со стороны России"."Такие заявления надо делать только на основании
проведенного расследования, – сказал думский спикер. – Расследования еще не
было, и вряд ли оно будет объективным исходя из той ситуации, как она на
Украине на сегодняшний день сложилась".Заявления, которые моментально сделали украинские власти, по
словам Володина, – это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то.
"С другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-то
инсценировка", – цитирует его ТАСС.Спикер Госдумы выразил уверенность, что высказывать свою
точку зрения по таким вопросам нужно только после расследования и озвучивания
выводов правоохранительными органами. Однако Володин не уверен, что в нынешних украинских реалиях подобное возможно."Украина все больше скатывается к террористическому
государству, где закон уже не действует, и эти заявления – это какая-то
агония", – сказал он. По словам председателя нижней палаты, Киеву надо
было сначала досконально разобраться в произошедшем, изучить все
обстоятельства, выявить причастных к преступлению "и потом уже делать
заявления".Как ранее писали Dni.Ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве. Около часа
дня по Москве бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны.
В этот момент неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Экс-парламентарий
скончался на месте, его охранник и киллер, получившие ранения, были доставлены
в больницу. Убийца позже скончался, за жизнь телохранителя борются врачи.
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