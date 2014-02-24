Володин рассказал об агонии Порошенко

24 марта 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Володин рассказал об агонии Порошенко

Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония".Украина скатывается к состоянию террористическогогосударства, где не действует закон. Об этом заявил председатель нижней палатыроссийского парламента Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал реакцию президента Украины на убийство в Киеве бывшего экс-депутатаГосдумы Дениса Вороненкова. Петр Порошенко назвал это преступление "актомгосударственного терроризма со стороны России"."Такие заявления надо делать только на основаниипроведенного расследования, – сказал думский спикер. – Расследования еще небыло, и вряд ли оно будет объективным исходя из той ситуации, как она наУкраине на сегодняшний день сложилась".Заявления, которые моментально сделали украинские власти, пословам Володина, – это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то."С другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-тоинсценировка", – цитирует его ТАСС.Спикер Госдумы выразил уверенность, что высказывать своюточку зрения по таким вопросам нужно только после расследования и озвучиваниявыводов правоохранительными органами. Однако Володин не уверен, что в нынешних украинских реалиях подобное возможно."Украина все больше скатывается к террористическомугосударству, где закон уже не действует, и эти заявления – это какая-тоагония", – сказал он. По словам председателя нижней палаты, Киеву надобыло сначала досконально разобраться в произошедшем, изучить всеобстоятельства, выявить причастных к преступлению "и потом уже делатьзаявления".Как ранее писали Dni.Ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве. Около часадня по Москве бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны.В этот момент неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Экс-парламентарийскончался на месте, его охранник и киллер, получившие ранения, были доставленыв больницу. Убийца позже скончался, за жизнь телохранителя борются врачи.

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