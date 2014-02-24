Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
16 января 2017, понедельник, 17:14 – ИА СОЧИ-24
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
Глава нижней палаты российского парламента выразил соболезнования в связи с сегодняшней авиакатастрофой на севере Киргизии. Соответствующая телеграмма от имени спикера Госдумы была направлена главе киргизского парламента Чыныбаю Турсунбекову. "С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлекшем человеческие жертвы", – говорится в отправленной телеграмме. От имени всех депутатов нижней палаты российского парламента Володин выразил глубокие соболезнования семьях погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате катастрофы. Как ранее писали Dni.Ru, грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в понедельник утром в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас на севере Киргизии. Самолет вылетел за ее пределы и упал на поселок Дача-Суу. Как сообщается, погибли более 30 человек. Полностью или частично разрушены 32 частных дома.
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»