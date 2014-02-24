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Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

23 декабря 2016, пятница, 14:13 – ИА СОЧИ-24

Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе
Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы будет окончательно сформирована после визита спикера ПАСЕ Педро Аграмунта во второй декаде января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, делегация в рамках фракции сформирована. Что же касается принятия решения Совета Думы, то оно появится в нужное время, причем синхронно с решением Совета Федерации. Сначала решение будет обсуждено на встрече с Педро Аграмунтом, после чего будут обсуждены итоги этой встречи на Совете Думы и принято решение.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:59
В семье Елизаветы II случилось несчастье

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы...»

сегодня, 17:44
Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»

сегодня, 17:15
У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов

Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей...»

сегодня, 16:44
Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России

Пара фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов стали победителями на чемпионате России..»

сегодня, 16:43
Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы

Заслуженная артистка России Раиса Мухаметшина провалилась в шахту лифта в здании Института театрального искусства в Москве. Женщину госпитализировали с травмой головы...»

сегодня, 16:01
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