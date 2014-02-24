Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы будет окончательно сформирована после визита спикера ПАСЕ Педро Аграмунта во второй декаде января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, делегация в рамках фракции сформирована. Что же касается принятия решения Совета Думы, то оно появится в нужное время, причем синхронно с решением Совета Федерации. Сначала решение будет обсуждено на встрече с Педро Аграмунтом, после чего будут обсуждены итоги этой встречи на Совете Думы и принято решение.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»