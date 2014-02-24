Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

23 декабря 2016, пятница, 14:13 – ИА СОЧИ-24



Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы будет окончательно сформирована после визита спикера ПАСЕ Педро Аграмунта во второй декаде января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, делегация в рамках фракции сформирована. Что же касается принятия решения Совета Думы, то оно появится в нужное время, причем синхронно с решением Совета Федерации. Сначала решение будет обсуждено на встрече с Педро Аграмунтом, после чего будут обсуждены итоги этой встречи на Совете Думы и принято решение.

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