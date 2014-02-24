Володин удивил ПАСЕ отношением к оппозиции

12 января 2017, четверг, 15:46 – ИА СОЧИ-24



Володин удивил ПАСЕ отношением к оппозиции

Нижняя палата российского парламента – яркий пример демократичного отношения к оппозиции, считает Вячеслав Володин. Со спикером Госдумы согласен и глава ПАСЕ: Педро Аграмунт удивлен тем, что оппозиционеры заняли половину всех руководящих постов в законодательном собрании.Партия "Единая Россия" по итогам выборов завоевалапарламентское большинство в Госдуме. Несмотря на это, при распределениируководящих позиций 50% из них досталось представителям оппозиции. Это примердемократичного отношения к политическим оппонентам, отметил Вячеслав Володин навстрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы."По нашему мнению, важно, чтобы в парламенте звучаливсе голоса и при принятии решений была возможность высказывать свою позициюпредставителям всех фракций – независимо от того, какую численность они имеют вГосдуме", – подчеркнул председатель нижней палаты.Педро Аграмунт, со своей стороны, признался, что был удивленпередачей половины руководящих постов думской оппозиции при наличииподавляющего большинства у "ЕР". "Мне кажется, это очень щедро, ия аплодирую этому решению", – сказал спикер ПАСЕ.Володин возразил Аграмунту: это не щедрость, а забота о том,чтобы партия большинства смогла это большинство сохранить. "Проблемывозникнут не во взаимоотношениях с оппозицией. В том случае, если партиязаберет себе все, проблемы возникнут у самой партии внутри. Не будет реальнойконкуренции и, самое главное, не будет создано тех условий, которые позволятслышать проблемные темы, которые сама партия услышать не сможет или зачастуюпросто не увидит", – пояснил спикер Госдумы.По мнению председателя парламента, такой подход должен бытьи в ПАСЕ. А если регламент ассамблеи не соответствует духу парламентаризма,было бы правильно его пересмотреть. Володин сообщил Аграмунту, что решения ПАСЕне понимают во многих делегациях стран – участниц организации. "В этой связиесть надежда на то, что эти вопросы вы, взяв на контроль, каким-то образомбудете обсуждать с политическими делегациями. И, возможно, удастся изменить терешения, которые ранее принимались при обсуждении регламента", – сказал председательГосдумы.По итогам встречи председатель ПАСЕ Педро Аграмунт сообщил журналистам о достигнутой со спикером Госдумы договоренности. "С господином Володиным мы договорились, что продолжим развивать наши двусторонние контакты", – сказал он. Напомним, в преддверии встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Володин заявил, чтоРоссия вернется в организацию только в том случае, если она изменит свойрегламент. В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-запозиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскуюделегацию права голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

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