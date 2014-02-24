Володин: В Госдуме мелочей нет

10 февраля 2017, пятница, 11:31 – ИА СОЧИ-24



Володин: В Госдуме мелочей нет

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин показал зал пленарных заседаний депутатов и рассказал о некоторых моментах, которые неизвестны простому обывателю. По его словам, в деле обеспечения нормальной работы законодателей мелочей нет, поэтому даже такие вопросы, как обеспечение удобными креслами и хороший воздухообмен в помещении для заседаний, не остаются без внимания.Известно, что Вячеслав Володин, заняв пост спикера Госдумы,первым делом занялся вопросами повышения качества законодательного процесса. И выразилосьэто не только в мерах, направленных на улучшение депутатской дисциплины, но и врешении бытовых вопросов в здании на Охотном Ряду.Для удобства работы было решено "переселить" аппарат в корпусв Георгиевском переулке, а еще четыре комитета разместить в старом здании.Также за счет проведенной оптимизации были улучшены условия трудаженщин-депутатов, которым достались более просторные и удобные кабинеты. И таких бытовых мелочей, которые на самом деле совсем немелочи, в организации работы народных избранников хватает. Взять, к примеру, залзаседаний. "В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там удепутатов меньше воздуха становится! – рассказал председатель нижней палаты. – Потомучто там меньше кислорода".В числе тех, кто сидит практически подпотолком, и депутат Николай Валуев, известный своими габаритами. И эту проблему тоже надо решать. И она решается, отметил председательГосдумы. "Спикер и вице-спикеры имели дублирующие места в зале. Отказалисьот них! Пожертвовали. Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевыхлож, – цитирует Володина "Коммерсантъ". – Ну чего же Валуев сидит вбезвоздушном пространстве"."Пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А онавообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу!"В зале заседаний есть и место, где в предыдущих созывахсидел нынешний спикер. Оно рядом с Евгением Примаковым. Теперь его занимаетНаталья Поклонская. "Я думаю, она и не знает, на чьем месте сидит", -сказал Володин.Кстати, к обеспечению комфортного микроклимата в зале заседаний, как и к решению других проблем, спикер Госдумы подходит взвешенно. И на вопрос, не проще ли сделать сильнее приток свежего воздуха в помещение, Володин ответил: "Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть".

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