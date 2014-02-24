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Володин: В Госдуме мелочей нет

10 февраля 2017, пятница, 11:31 – ИА СОЧИ-24

Володин: В Госдуме мелочей нет
Володин: В Госдуме мелочей нет
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин показал зал пленарных заседаний депутатов и рассказал о некоторых моментах, которые неизвестны простому обывателю. По его словам, в деле обеспечения нормальной работы законодателей мелочей нет, поэтому даже такие вопросы, как обеспечение удобными креслами и хороший воздухообмен в помещении для заседаний, не остаются без внимания.
Известно, что Вячеслав Володин, заняв пост спикера Госдумы,
первым делом занялся вопросами повышения качества законодательного процесса. И выразилось
это не только в мерах, направленных на улучшение депутатской дисциплины, но и в
решении бытовых вопросов в здании на Охотном Ряду.
Для удобства работы было решено "переселить" аппарат в корпус
в Георгиевском переулке, а еще четыре комитета разместить в старом здании.
Также за счет проведенной оптимизации были улучшены условия труда
женщин-депутатов, которым достались более просторные и удобные кабинеты. И таких бытовых мелочей, которые на самом деле совсем не
мелочи, в организации работы народных избранников хватает. Взять, к примеру, зал
заседаний. "В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у
депутатов меньше воздуха становится! – рассказал председатель нижней палаты. – Потому
что там меньше кислорода".
В числе тех, кто сидит практически под
потолком, и депутат Николай Валуев, известный своими габаритами. И эту проблему тоже надо решать. И она решается, отметил председатель
Госдумы. "Спикер и вице-спикеры имели дублирующие места в зале. Отказались
от них! Пожертвовали. Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых
лож, – цитирует Володина "Коммерсантъ". – Ну чего же Валуев сидит в
безвоздушном пространстве"."Пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она
вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу!"В зале заседаний есть и место, где в предыдущих созывах
сидел нынешний спикер. Оно рядом с Евгением Примаковым. Теперь его занимает
Наталья Поклонская. "Я думаю, она и не знает, на чьем месте сидит", -
сказал Володин.
Кстати, к обеспечению комфортного микроклимата в зале заседаний, как и к решению других проблем, спикер Госдумы подходит взвешенно. И на вопрос, не проще ли сделать сильнее приток свежего воздуха в помещение, Володин ответил: "Усилили уже. Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:15
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