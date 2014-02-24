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Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума

17 февраля 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24

Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума
Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал кричащей ситуацию с финансированием медицинских вузов в России. Председатель Госдумы поручил отразить данную проблему в готовящемся обращении парламентариев к правительству по вопросу выделения средств на обучение студентов в отраслевых учреждениях высшего образования.
В нижней палате парламента подготовлен проект обращения
депутатов к премьеру Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения качества
образовательной деятельности отраслевых вузов. Изначально речь в нем шла только об учебных заведениях аграрного
профиля. "Анализ причин снижения качества образовательной деятельности
аграрных вузов свидетельствует о том, что финансирование за счет средств
бюджетов бюджетной системы России в расчете на одного обучающегося составляет
64,7 тысячи рублей, что в несколько раз ниже таких показателей в вузах,
находящихся в ведении других органов власти", – говорилось в первоначальном варианте документа.Однако аналогичные проблемы касаются и других отраслевых учреждений высшего образования, в
частности, медицинских, в сфере культуры, транспорта, о чем говорилось на очередном пленарном заседании депутатов. "Там тоже расходы на одного студента существенно ниже,
чем в минобровских вузах, это проблема качества образования", – заявил вице-спикер Александр Жуков
. Он предложил думскому комитету по образованию расширить проект
постановления, чтобы "в целом обсудить проблему финансирования в
отраслевых вузах".Серьезность проблемы подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Этот
вопрос действительно актуален, эта тема носит общий характер", – сказал он. Глава нижней палаты поручил профильным комитетам изучить вопрос "по
подведомственным вузам каждой отрасли, будь это министерство здравоохранения,
или министерство культуры, или министерство транспорта". В результате до
завершения сегодняшнего пленарного заседания должен быть готов новый,
расширенный проект постановления."Действительно, ситуация вопиющая", – подчеркнул спикер, добавив, что на одного студента сельскохозяйственного вуза в год выделяется 42 тысячи рублей. "Если говорить о вузах, которые имеют отношение к
министерству образования, это 170 тысяч, как вы понимаете, разница сама за себя
говорит", – отметил Володин."Еще более кричаще и вызывающе в этом
плане смотрится, это вузы министерства здравоохранения, которые финансируются в
объеме порядка 90 тысяч рублей"По словам Володина, в этих учебных учреждениях должны быть самые большие затраты на подготовку студента, будущего врача. "В то же время это почти в два раза меньше, чем вузы, имеющие отношение к министерству образования", – констатировал он. При этом спикер отметил, что в гуманитарных вузах для подготовки нужна лишь "парта и может быть планшет", а "там-то (в медицинских образовательных учреждениях – Прим. Ред.) лабораторное большое оборудование". 

Для сравнения спикер Госдумы привел данные, согласно которым на одного
студента Высшей школы экономики в год приходится 330 тысяч рублей. По его
словам, расширение проекта обращения позволит затронуть ситуацию в 120 вузах,
из которых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, а
остальные – к министерствам культуры и транспорта."Финансирование этих вузов идет по остаточному
принципу, как ПТУ"

"Если говорить о
медицинских вузах, то там затраты должны быть в разы больше, чем на подготовку
гуманитариев. Но парадокс в соотношении не в пользу медицинских и аграрных
вузов", – заключил Володин. Он поручил главе думского комитета по охране
здоровья Дмитрию Морозову проработать данные вопросы. К работе он распорядился
привлечь председателей других комитетов, к компетенции которых относятся
соответствующие отраслевые вузы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:13
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

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В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
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Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

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