Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума

17 февраля 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал кричащей ситуацию с финансированием медицинских вузов в России. Председатель Госдумы поручил отразить данную проблему в готовящемся обращении парламентариев к правительству по вопросу выделения средств на обучение студентов в отраслевых учреждениях высшего образования.В нижней палате парламента подготовлен проект обращениядепутатов к премьеру Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения качестваобразовательной деятельности отраслевых вузов. Изначально речь в нем шла только об учебных заведениях аграрногопрофиля. "Анализ причин снижения качества образовательной деятельностиаграрных вузов свидетельствует о том, что финансирование за счет средствбюджетов бюджетной системы России в расчете на одного обучающегося составляет64,7 тысячи рублей, что в несколько раз ниже таких показателей в вузах,находящихся в ведении других органов власти", – говорилось в первоначальном варианте документа.Однако аналогичные проблемы касаются и других отраслевых учреждений высшего образования, вчастности, медицинских, в сфере культуры, транспорта, о чем говорилось на очередном пленарном заседании депутатов. "Там тоже расходы на одного студента существенно ниже,чем в минобровских вузах, это проблема качества образования", – заявил вице-спикер Александр Жуков. Он предложил думскому комитету по образованию расширить проектпостановления, чтобы "в целом обсудить проблему финансирования вотраслевых вузах".Серьезность проблемы подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Этотвопрос действительно актуален, эта тема носит общий характер", – сказал он. Глава нижней палаты поручил профильным комитетам изучить вопрос "поподведомственным вузам каждой отрасли, будь это министерство здравоохранения,или министерство культуры, или министерство транспорта". В результате дозавершения сегодняшнего пленарного заседания должен быть готов новый,расширенный проект постановления."Действительно, ситуация вопиющая", – подчеркнул спикер, добавив, что на одного студента сельскохозяйственного вуза в год выделяется 42 тысячи рублей. "Если говорить о вузах, которые имеют отношение кминистерству образования, это 170 тысяч, как вы понимаете, разница сама за себяговорит", – отметил Володин."Еще более кричаще и вызывающе в этомплане смотрится, это вузы министерства здравоохранения, которые финансируются вобъеме порядка 90 тысяч рублей"По словам Володина, в этих учебных учреждениях должны быть самые большие затраты на подготовку студента, будущего врача. "В то же время это почти в два раза меньше, чем вузы, имеющие отношение к министерству образования", – констатировал он. При этом спикер отметил, что в гуманитарных вузах для подготовки нужна лишь "парта и может быть планшет", а "там-то (в медицинских образовательных учреждениях – Прим. Ред.) лабораторное большое оборудование".Для сравнения спикер Госдумы привел данные, согласно которым на одногостудента Высшей школы экономики в год приходится 330 тысяч рублей. По егословам, расширение проекта обращения позволит затронуть ситуацию в 120 вузах,из которых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, аостальные – к министерствам культуры и транспорта."Финансирование этих вузов идет по остаточномупринципу, как ПТУ""Если говорить омедицинских вузах, то там затраты должны быть в разы больше, чем на подготовкугуманитариев. Но парадокс в соотношении не в пользу медицинских и аграрныхвузов", – заключил Володин. Он поручил главе думского комитета по охранездоровья Дмитрию Морозову проработать данные вопросы. К работе он распорядилсяпривлечь председателей других комитетов, к компетенции которых относятсясоответствующие отраслевые вузы.

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