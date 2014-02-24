Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

16 января 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24



Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов.Инцидент произошел в переулке Печатников. Как рассказала пострадавшая, 27-летняя Екатерина, в момент ограбления ее дома не было. Девушка ушла, заперев дверь жилья на два замка. Когда же Екатерина вернулась, то обнаружила, что квартира взломана, а в коридоре и комнате все вещи разбросаны, а окно открыто настежь. Девушка также обнаружила, что у нее были похищены 100 тысяч рублей, сообщает Life.ru. И лишь лежащий на кровати букет цветов резко нарушал типичную картину ограбления.Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что вор проник в жилище с помощью подбора ключей, после чего похитил вещи и скрылся. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника. При этом, причина, по которой вор оставил цветы, пока для следователей остается загадкой. Возможно мужчина, хотел таким образом придать преступлению некую индивидуальную изюминку, а возможно, он просто пожалел хозяйку квартиры и хотел таким образом немного утешить.Напомним, ранее сообщалось о не менее романтичном ограблении в столичном парке "Сокольники". Мужчина украл позолоченную статую феи-бухгалтерши, чтобы подарить своей девушке. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей.

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