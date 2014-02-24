ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

16 января 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов.
Инцидент произошел в переулке Печатников. Как рассказала пострадавшая, 27-летняя Екатерина, в момент ограбления ее дома не было. Девушка ушла, заперев дверь жилья на два замка. Когда же Екатерина вернулась, то обнаружила, что квартира взломана, а в коридоре и комнате все вещи разбросаны, а окно открыто настежь. Девушка также обнаружила, что у нее были похищены 100 тысяч рублей, сообщает Life.ru. И лишь лежащий на кровати букет цветов резко нарушал типичную картину ограбления.Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что вор проник в жилище с помощью подбора ключей, после чего похитил вещи и скрылся. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника. При этом, причина, по которой вор оставил цветы, пока для следователей остается загадкой. Возможно мужчина, хотел таким образом придать преступлению некую индивидуальную изюминку, а возможно, он просто пожалел хозяйку квартиры и хотел таким образом немного утешить.Напомним, ранее сообщалось о не менее романтичном ограблении в столичном парке "Сокольники". Мужчина украл позолоченную статую феи-бухгалтерши, чтобы подарить своей девушке. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»

сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках

Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»

сегодня, 12:45
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»

сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках

Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»

сегодня, 12:45
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.