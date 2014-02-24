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Вороненков написал предсмертное письмо
23 марта 2017, четверг, 18:44 – ИА СОЧИ-24
Фрагмент письма советник Арсена Авакова разместил на своей
странице в Facebook. Вороненков предлагал Геращенко создать на Украине центр,
который занимался бы украино-российскими
расследованиями. "Результатом деятельности структуры будут материалы,
которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и
стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских
коррупционеров", – приводит Геращенко якобы тест письма экс-депутата.Вороненков предполагает, что возглавить центр мог бы
специалист по проведению антикоррупционных расследований, в подчинении у которого находилась бы следственная группа из пяти-шести человек из числа опытных патриотически
настроенных волонтеров.Тем временем в МВД Украины заявили, что скончавшийся от
большой кровопотери киллер, стрелявший в
Вороненкова, имел сообщников. Сейчас киевская полиция отслеживает передвижение
автомобиля, который подвез убийцу экс-депутата Госдумы к месту преступления.Также стало известно, что киллер был участником военного конфликта в Донбассе. Эту информацию
сообщает украинская газета "Вести" со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, мужчина воевал в Донбассе на стороне украинских войск,
однако демобилизовался после ранения в живот.
Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат
Госдумы России Денис Вороненков. Как сообщил другой российский экс-депутат Илья Пономарев,
также живущий в Киеве, Вороненков в момент убийства шел на встречу с ним.
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