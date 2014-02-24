Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

23 марта 2017, четверг, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта.По словам Кабахидзе, недавно он подал в суд на уехавшего с женойна Украину экс-депутата. Бизнесмен потребовал компенсировать причиненный ему ущерб."Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон", – цитирует предпринимателя Life.ru. "Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность", – рассказал Кабахидзе.В свою очередь, бывший прокурорКрыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что причиной убийства ДенисаВороненкова стало то, что украинские власти допустили разгул преступности вКиеве. "Это связано с тем, что в Киеве сейчас бардак, пришли незаконнымобразом к власти эти руководители и допустили разгул преступности", – цитируетПоклонскую "Интерфакс". Она полагает, что официальныйКиев попытается скинуть вину за убийство экс-депутата Госдумы на Россию."А сейчас будут с больной головы на здоровую перекладывать", – заявилаПоклонская. Она уверена, что у убийства Вороненкова криминальные причины.Предположение Поклонской оправдалось. В Генпрокуратуре Украины заявили, что единственная рассматриваемая версия убийства Дениса Вороненкова связана с причастностью к преступлению "российских спецслужб". В полиции Киева считают, что убийство россиянина могло быть заказным. Вместе с тем политический аналитик Международной мониторинговой организацииCIS-EMO Станислав Бышок исключил причастность российских спецслужб к убийству."Это большаятрагедия для его семьи, с другой стороны, "подарок"для определенной категории украинских политиков, которые уже обвинилив этом Россию. С учетом того, что убийца был с автоматом – это явноне почерк спецслужб, если кто-то хочет усмотреть в этом"российский след", – сказал Бышок в эфире радиоSputnik.Он предположил, что посколькуДенис Вороненков с 90-х годов занимался бизнесом, то он мог иметь связис криминальным миром. "Он, очевидно, взаимодействовалс криминальным миром. Учитывая, что работал он в бизнесе долго, то,скорее всего, его интересы, в том числе в "серых" схемах, былине только в России, но и на Украине", – говорит Бышок. В свою очередь, украинский блогер и журналист Анатолий Шарийсчитает, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы от КПРФ хотел стать "сакральнойжертвой". "Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталоннойсакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого", – цитирует журналистаРЕН ТВ. Он полагает, что экс-парламентарий "не понимал, в какие игры играет".Также Шарий добавил, что в одном из интервью Вороненков упоминал, что его хотятубрать. Напомним,экс-депутата Госдумы России убили в центре Киева 23 марта. Его охранник,который в момент стрельбы находился рядом с Денисом Вороненковым, получилранения. Он открыл стрельбу в ответ, также ранив преступника.

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