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Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

23 марта 2017, четверг, 15:59 – ИА СОЧИ-24

Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться
Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться
Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта.
По словам Кабахидзе, недавно он подал в суд на уехавшего с женой
на Украину экс-депутата. Бизнесмен потребовал компенсировать причиненный ему ущерб."Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон", – цитирует предпринимателя Life.ru. "Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность", – рассказал Кабахидзе.В свою очередь, бывший прокурор
Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что причиной убийства Дениса
Вороненкова стало то, что украинские власти допустили разгул преступности в
Киеве. "Это связано с тем, что в Киеве сейчас бардак, пришли незаконным
образом к власти эти руководители и допустили разгул преступности", – цитирует
Поклонскую "Интерфакс". Она полагает, что официальный
Киев попытается скинуть вину за убийство экс-депутата Госдумы на Россию.
"А сейчас будут с больной головы на здоровую перекладывать", – заявила
Поклонская. Она уверена, что у убийства Вороненкова криминальные причины.Предположение Поклонской оправдалось. В Генпрокуратуре Украины заявили, что единственная рассматриваемая версия убийства Дениса Вороненкова связана с причастностью к преступлению "российских спецслужб". В полиции Киева считают, что убийство россиянина могло быть заказным. Вместе с тем политический аналитик Международной мониторинговой организации
CIS-EMO Станислав Бышок исключил причастность российских спецслужб к убийству.
"Это большая
трагедия для его семьи, с другой стороны, "подарок"
для определенной категории украинских политиков, которые уже обвинили
в этом Россию. С учетом того, что убийца был с автоматом – это явно
не почерк спецслужб, если кто-то хочет усмотреть в этом
"российский след", – сказал Бышок в эфире радио
Sputnik.
Он предположил, что поскольку
Денис Вороненков с 90-х годов занимался бизнесом, то он мог иметь связи
с криминальным миром. "Он, очевидно, взаимодействовал
с криминальным миром. Учитывая, что работал он в бизнесе долго, то,
скорее всего, его интересы, в том числе в "серых" схемах, были
не только в России, но и на Украине", – говорит Бышок. В свою очередь, украинский блогер и журналист Анатолий Шарий
считает, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы от КПРФ хотел стать "сакральной
жертвой". "Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталонной
сакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого", – цитирует журналиста
РЕН ТВ. Он полагает, что экс-парламентарий "не понимал, в какие игры играет".
Также Шарий добавил, что в одном из интервью Вороненков упоминал, что его хотят
убрать. Напомним,
экс-депутата Госдумы России убили в центре Киева 23 марта. Его охранник,
который в момент стрельбы находился рядом с Денисом Вороненковым, получил
ранения. Он открыл стрельбу в ответ, также ранив преступника.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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