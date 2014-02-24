Вороненков писал в Москву перед смертью

Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес. В своем письме Денис Вороненков выразил готовность помочь стражам порядка в расследовании дела о рейдерском захвате здания в столице, но вернуться в Москву отказался, сообщает РИА Новости. Также бывший парламентарий подчеркнул, что опасается за свою жизнь. По словам судьи, Вороненков пожаловался на угрозы, которые якобы получал в России.Мосгорсуд завершил формальное рассмотрение дела о преследовании экс-депутата, отмечает Life.ru. Заочный арест Вороненкова был признан законным. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гривцова – без удовлетворения", – заявила судья.Защитник беглеца Андрей Гривцов приобщил к делу справку о смерти обвиняемого. "Денис Николаевич погиб в городе Киеве и уже похоронен. Поскольку его больше нет, а содержать под стражей мертвого человека, согласно законодательству, невозможно, прошу отменить решение об избрании меры пресечения", – заявил юрист. В свою очередь прокурор попросил отложить вынесение приговора до получения ответа на запрос Следственного комитета России. "Необходимо получить официальные данные от компетентных органов Украины, чтобы убедиться, что убит был именно он", – уточнил представитель ведомства Денис Жаренов. По его словам, действия Вороненкова были направлены на то, чтобы "в глазах мировой общественности выглядеть политическим мучеником".В Следственном комитете не приняли заявление экс-парламентария об отказе от паспорта. "Не допускается выход из российского гражданства, если к гражданину имеются претензии со стороны правоохранительных органов", – пояснили там. Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице.
Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска...»
Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска...»
Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»