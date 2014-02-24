Вороненков шел к Пономареву перед смертью

23 марта 2017, четверг, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Вороненков шел к Пономареву перед смертью

Убитый сегодня в Киеве беглый депутат Денис Вороненков шел на встречу с другим бывшим парламентарием Ильей Пономаревым. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook."Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего", – написал Пономарев. Кроме того, он выразил свои соболезнования жене погибшего – оперной певице Марии Максаковой. По словам Пономарева, убийство произошло в 11:25 по местному времени. Как отметил бывший депутат Госдумы, они с Вороненковым общались перед убийством. "Мы сначала хотели встретиться позже, но он перенес ее на более раннее время, и мы разминулись с ним буквально на пять минут", – приводит телеканал "Дождь" слова Пономарева. При этом он отметил, что Вороненкову ранее была выделена государственная охрана. "Предполагалось, что на него может быть совершено покушение", – подчеркнул он.Между тем пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Пономареву также может быть выделена государственная охрана. "Этот вопрос будет рассматриваться как можно скорее. Потому что свидетелей мы не имеем права терять. Из-за этого досадного случая я думаю, что будет усилена охрана и для Ильи Пономарева", – заявила она в эфире телеканала "112 Украина".Между тем украинские политики в очередной раз списали все на "козни России". Так, по словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Вороненков был убит с целью устрашения тех российских чиновников, которые сбежали на территорию Незалежной или западных стран. "Только что на выходе из отеля "Премьер палас" был расстрелян бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков. Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или на Украину", – написал чиновник на своей странице в Facebook.Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. По имеющимся данным, открывший огонь преступник успел ранить охранниками экс-парламентария. Вороненков получил украинское гражданство в декабре 2016 года. В своем интервью он объяснил причины своего отъезда якобы незаконным преследованием со стороны российских правоохранительных органов. В марте суд в Москве санкционировал заочный арест беглеца в связи с выдвинутыми против него обвинениями в мошенничестве с хищением здания в центре Москвы стоимостью 127 миллионов рублей.

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